رجي بحث مع الممثلة الأوروبية لحقوق الإنسان في تعزيز التعاون ودعا الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل ودعم عودة النازحين

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان كايسا أولونغرين والوفد المرافق، وجرى البحث في سبل تعزيز التعاون القائم بين لبنان والاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الانسان، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة واستكمال الحوار المنتظم بين الجانبين بما يخدم مصالح لبنان ويمكّنه من مواجهة التحديات العديدة التي تواجهه.



وأكد الوزير رجّي أنه "يولي شخصياً أهمية كبيرة لحقوق الانسان وضرورة صونها وتعزيزها"، مشيرا الى "التقدم اللافت الذي يحرزه لبنان في مجال حماية حقوق الانسان وترسيخ المبادئ الدولية التي ترعاها".



وجدد الوزير رجّي "دعوة الاتحاد الأوروبي الى الضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان واستهداف المدنيين، والافراج عن الأسرى والسماح بعودة النازحين الجنوبيين الى قراهم، والتي تشكّل جميعها انتهاكات واضحة لحقوق الانسان". كما جدد" دعوة الاتحاد الأوروبي الى دعم عودة النازحين السوريين في لبنان الى بلدهم باعتبارها قضية انسانية وأن حق النازحين بالعودة الى منازلهم وأراضيهم هو حق ثابت من حقوق الانسان".