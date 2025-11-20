الرئيس جوزاف اطلع من الحوت على نتائج الحركة التي تحققت خلال فصل الصيف الماضي

استقبل الرئيس جوزاف عون رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط، محمد الحوت، الذي شكره على منحه الشركة وسام الاستحقاق اللبنانيّ المذهب.



وأطلع الحوت الرئيس عون على نتائج الحركة التي تحققت خلال فصل الصيف الماضي، والتي سجلت زيادة عن العام الماضي بلغت 500 ألف راكب.