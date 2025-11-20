وزارة الصحة العامة أدانت الاعتداء على ممرّض

أدانت وزارة الصحة العامة الاعتداء الذي طال أحد الممرضين في مستشفى طرابلس الحكوميّ، أثناء أدائه واجبه الإنسانيّ في قسم الطوارئ.



وقالت إنّ هذا الفعل البربريّ لا يمثل اعتداء على فرد فحسب، بل هو اعتداء مباشر على حرمة المؤسسات الاستشفائية وتحدٍ صارخ لسلامة العاملين فيها كما لأمن المرضى.



وطالبت الوزارة الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة بالتوقيف الفوريّ للمعتدين وتطبيق أقصى العقوبات الرادعة من دون أي تهاون.



وشددت على أنّ حماية الطواقم الطبية واجب وطنيّ وأخلاقيّ.



وجددت وزارة الصحة العامة التزامها الكامل بالدفاع عن حقوق كوادرها وضمان بيئة عمل آمنة تسمح لهم بمتابعة رسالتهم.