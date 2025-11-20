وزارتا الداخلية والخارجية: عدد الطلبات المسجلة عبر المنصة للإستحقاق الإنتخابيّ تجاوز 137,000

أعلنت وزارتا الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين أنّ عدد الطلبات المسجلة عبر المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية والمغتربين للبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية للإستحقاق الإنتخابيّ النيابيّ، تجاوز 137,000.



وقد تسلّمت وزارة الداخلية والبلديات منها 87,720 طلبًا، يجري حاليًا العمل على تدقيقها ومطابقتها مع قوائم الناخبين.



وحثّت وزارتا الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين، اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، على الإسراع في التسجيل لضمان حقهم في المشاركة بالعملية الإنتخابية، في الساعات القليلة المتبقية قبل إقفال باب التسجيل اليوم في تاريخ 20/11/2025.