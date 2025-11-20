الأخبار
مرقص: الحكومة أقرّت معظم البنود.. الرئيس عون: نأمل استقلالا بلا أرض محتلة العام المقبل..سلام: تجاوبنا مع الملاحظات السعودية

أخبار لبنان
2025-11-20 | 13:57
مشاهدات عالية
مرقص: الحكومة أقرّت معظم البنود.. الرئيس عون: نأمل استقلالا بلا أرض محتلة العام المقبل..سلام: تجاوبنا مع الملاحظات السعودية
مرقص: الحكومة أقرّت معظم البنود.. الرئيس عون: نأمل استقلالا بلا أرض محتلة العام المقبل..سلام: تجاوبنا مع الملاحظات السعودية

 أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة القاضي نواف سلام والوزراء، معظم بنود جدول أعماله البالغة أربعين بنداً، وعيّن السيد أنطوان معكرون مديرا عاماً لمؤسسة مياه البقاع.

وفي مستهل الجلسة، أمل الرئيس عون ان "يحلّ عيد الاستقلال العام المقبل من دون وجود أي شبر محتل من الأراضي اللبنانية، داعياً الى تكريم 14 طفلاً قضوا برصاص الانتداب خلال تظاهرهم للمطالبة بالاستقلال، علماً ان طرابلس تحتضن ضريحاً لهم".

واكد الرئيس عون ان "المواجهات مع تجار المخدرات لن تثني الجيش عن متابعة العمل على مكافحة هذه الآفة الخطيرة، ودعا الى دراسة الجدوى المالية والاقتصادية من دراسة ربط بيروت بالبقاع وطرابلس عبر القطار، والى اعداد لبنان عبر تجهيز مرافئه ومطاراته ووسائل نقله لمواكبة المشاريع التي يتم اعدادها للمنطقة ومنها الخط الذي يربط الهند بالمملكة العربية السعودية".

واكد الرئيس سلام من جهته ان "لبنان قد تجاوب مع الملاحظات السعودية، المتعلقة برفع الحظر عن الصادرات، وطلب متابعة تنفيذها لتسريع عملية رفع الحظر، مشيراً إلى أنه أطلع الوفد المرافق للأمير يزيد بن فرحان خلال زيارته إلى لبنان، على انتهاء العمل على تركيب أجهزة السكانر في مرفأ بيروت، وعلى العمل على تركيب جهاز سكانر على معبر المصنع"، معتبراً أن "هذا الأمر يشكل عاملاً مشجعاً للسعودية لاتخاذ قرار رفع الحظر عن الصادرات".

وكان الرئيس عون قد التقى الرئيس سلام قبيل انعقاد الجلسة، وناقش معه البنود المطروحة على جدول أعمالها.

الوزير مرقص

وبعد انتهاء الجلسة، تحدث وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص الى الصحافيين فقال:

" عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والسيدات والسادة الوزراء، بغياب كل من وزيري الداخلية، والطاقة والمياه.

في بداية الجلسة، طلب فخامة الرئيس الوقوف دقيقة صمت على روح الوزير والنائب السابق زاهر الخطيب، وعلى روح شهيدي الجيش اللذين سقطا بالأمس في البقاع خلال تأديتهما مهامهما في حفظ الامن ومكافحة المخدرات.

ثم تحدث فخامة الرئيس، قائلاً انه بعد يومين يحتفل لبنان بذكرى استقلاله، متمنياً ان يحل عيد الاستقلال السنة المقبلة من دون وجود أي شبر محتل من الاراضي اللبنانية، مشيراً الى انه فضّل عدم اقامة احتفالات وعرض عسكري بالمناسبة، نظراً الى الظروف التي يمرّ بها البلد، فيما سيتم  تكريم رجالات الاستقلال غداً وفق التقليد.

ولفت الى انه علم بوجود ضريح في طرابلس لحوالي 14 طفلاً، استشهدوا برصاص الانتداب خلال تظاهرهم للمطالبة بالاستقلال، ولا يزال الضريح موجوداً حتى يومنا هذا، مطالباً بتكريمهم.

وشكر الرئيس عون كل من يعمل ويشارك في إنجاح الزيارة المرتقبة لقداسة البابا الى لبنان، فالجميع معنيّ بهذا الحدث، خصوصاً وان قداسته اختار لبنان ليكون الوجهة الأولى له خارج الفاتيكان، بعد تركيا التي يزورها لمناسبة دينية.

ونوّه فخامة الرئيس بالمؤتمرات الدولية التي يستضيفها لبنان، ويعمل على انجاحها الوزراء نتيجة عملهم وتنسيقهم، شاكراً كل المشاركين فيها وخصوصاً الاشقاء السعوديين، آملاً ان تشكل هذه المؤتمرات بادرة خير ونجاح للبنان، معتبراً ان هذا الامر هو خير رد على بعض "النفوس السود" الذين يتقصدون تشويه صورة البلد، وعدم تقبّل وجود دولة تعمل على النهوض. وأشار الى وجود 3 أنواع من المعارضين: من لا يرغب في العمل، ومن كان يريد ان يقوم بعملك، ومن يعمل عكس ما تقوم به.

وجدد الرئيس عون الإشادة بما يقوم به السادة الوزراء والسيدات الوزيرات من عمل دؤوب، وتحقيقهم لانجازات تعود لهم وحدهم وليس لغيرهم، على الرغم من كل ما يقال ومحاولات التقليل من أهمية ما يقوم به الوزراء، لان الناس يرون الحقائق التي تنطق بذاتها.

وتطرق الرئيس عون الى استشهاد عنصرين من الجيش اللبناني خلال قيامهما بملاحقة تجار المخدرات، وأوضح انه تمت مصادرة كمية كبيرة من السلاح والممنوعات، واسفرت المواجهات عن مقتل تاجر المخدرات وعدد ممن كان معه، وتم توقيف عدد آخر، مؤكداً ان هذه المواجهات لن تثني الجيش اللبناني والاجهزة الأمنية الأخرى عن متابعة العمل لمكافحة هذه الآفة الخطيرة.

ثم تحدث فخامة الرئيس عن الدراسة التي تسلمها من مدير عام سكك الحديد والنقل المشترك، والتي تتضمن ربط بيروت بالبقاع وبطرابلس عبر القطار، والجدوى المالية والاقتصادية منها، لان الدراسة تستحق فعلاً الاهتمام كونها تساهم في نقل لبنان الى مرحلة أخرى من النقل العام، خصوصاً مع المشاريع التي يتم اعدادها في المنطقة ومنها الخط الذي يربط الهند بالمملكة العربية السعودية وغيره، داعياً الى الاستعداد عبر تجهيز المرافئ ووسائل النقل ومطار رفيق الحريري الدولي ومطار رينه معوض في القليعات قريباً، لمواكبة هذه الخطوات كي لا يبقى لبنان متخلّفاً عما يتم التحضير له بشكل عام في المنطقة.

ثم تحدث دولة الرئيس سلام، فقال انه على هامش زيارة سمو الأمير يزيد بن فرحان، الذي يتولى متابعة العلاقات اللبنانية – السعودية، زاره الفريق المرافق للأمير، لمناقشة موضوع رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية، وعرضوا مجموعة من الملاحظات، وقد أوضح لهم في رسالة جوابية الى سفير المملكة في لبنان، ان لبنان قد تجاوب مع هذه الملاحظات، وطلب متابعة تنفيذها لتسريع عملية رفع الحظر عن الصادرات، وقد اطلعنا الوفد السعودي، قال دولة الرئيس، على انتهاء العمل على تركيب أجهزة السكانر في مرفأ بيروت، وسيتم قريباً تركيب جهاز سكانر على معبر المصنع، وهذا الأمر يشكل عاملاً مشجعاً للسعودية لاتخاذ قرار رفع الحظر عن الصادرات.

وعبَّر دولة الرئيس عن أمله في أن تكون مشاركة الوفد السعودي في مؤتمر "بيروت وان"، مؤشراً إيجابيا في اتجاه رفع الحظر عن سفر السعوديين إلى لبنان.

ولفت دولة الرئيس أخيراً، الى الشكاوى التي ترده عن الزحمة والفوضى على معبر المصنع. ودعا الوزراء المعنيين إلى إيجاد حلول سريعة لهذه المشكلة.

من ثم انتقل مجلس الوزراء الى بعض الأمور، تمهيدا لدراسة جدول اعماله، واهم هذه الأمور هي مسألة أجهزة السكانر في المرفأ، وقد تحدث وزير المال ووزير الاشغال العامة والنقل عن تركيب هذه الأجهزة، بما يؤدي إلى عدم امكان الغش عن طريق استبدال بعض المواد بأخرى في المستوعبات، وزيادة إيرادات الخزينة، وتحفيز التصدير، وزيادة إيرادات المرافئ، وتفعيل التفتيش المركز، ومكافحة ومحاربة وكشف استيراد وتصدير الممنوعات.

الأمر الثاني الذي طرحته كوزير اعلام، هو قضية المختفين قسرا وخصوصا الزميل المصور سمير كساب، لمناسبة تفعيل العلاقات اللبنانية - السورية لجهة الكشف عن هؤلاء المفقودين والمخفيين قسراً، وزيارة دولة نائب رئيس مجلس الوزراء الى سوريا مشكوراً، لبحث هذا الملف، واخذ علما مجلس الوزراء بالامر، وأيضا عطفا على كتاب كنت وجهته الى دولة نائب رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص.

وانتقل من ثم مجلس الوزراء الى درس جدول اعماله المؤلف من أربعين بنداً، واقرها بمعظمها، ومنها تعيين رئيس مجلس إدارة ومدير عام مؤسسة مياه البقاع السيد أنطون معكرون وعدد آخر من الأمور، وتشكيل لجان وزارية لما صار ارجاؤه للبت لاحقا من موضوعات على جدول الاعمال".

