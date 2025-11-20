الجمارك: توقيف سيارة "فان" محملة بكمية من الاجبان السورية المهربة

أوقفت دورية تابعة لضابطة صيدا سيارة "فان" محملة بكمية من الاجبان السورية المهربة، وفق ما أعلنت المديرية العامة للجمارك، في بيان.



واقتيد سائق "الفان" مع المضبوطات الى مركز شعبة المكافحة، لاجراء المقتضى القانوني باشراف القضاء المختص.