رئيس الكتائب يلتقي السفيرة معوض في السفارة اللبنانية في واشنطن: لتسجيل المغتربين

زار رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل السفارة اللبنانية في واشنطن حيث استقبلته السفيرة ندى حماده معوض وطاقم السفارة.

وعقد لقاء جمعه بعدد من المسؤولين الأميركيين تناول التطورات في لبنان.

وشدد على أهمية اشتراك المغتربين في الانتخابات المقبلة حفظًا لحقهم في التأثير على الحياة السياسية في لبنان وضرورة الإقبال على التسجيل قبل 24 ساعة من انتهاء المهلة.

وقد أقامت السفيرة معوض مأدبة عشاء على شرف الجميّل والوفد المرافق شارك فيها عدد من المسؤولين الأميركيين وتناول البحث المستجدات الأخيرة في لبنان.