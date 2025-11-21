الأخبار
أسرار الصحف المحلية ٢١-١١-٢٠٢٥

اسرار
2025-11-20 | 23:46
مشاهدات عالية
أسرار الصحف المحلية ٢١-١١-٢٠٢٥

النهار

تضاربت المعلومات الأمنية أمس الخميس، حول توقيف نوح زعيتر وما إذا كان تم بكمين لمخابرات الجيش اللبناني أو باتفاق ضمني سلّم نفسه من خلاله كمقدمة لتسوية وضعه. لكنّ النتيجة واحدة وهي القبض على أحد كبار تجار المخدرات في بعلبك ولبنان.

سُجّل غياب رؤساء حكومات سابقين عن مؤتمر "بيروت 1" للاستثمار وردّ احدهم عن سبب غيابه قائلاً: بكل بساطة لم أدع اليه. علماً أنّ الرئيس فؤاد السنيورة كان الحاضر الوحيد من الرؤساء السابقين.

تٌسجَّل برودة انتخابية في معظم المناطق، وتتجنّب أحزاب وتيارات سياسية تسمية مرشحين لعدم إثارة التنافس وربما الانقسام في داخل الأحزاب، في انتظار ما ستؤول إليه الامور في الأسابيع المقبلة علماً أنّ البعض يُرجّح عدم انطلاق الماكينات بشكل جدي قبل السنة الجديدة.

مزيد من التوضيح حول أموال الكفالات في صندوق تعاضد القضاة وما تضمنته "أسرار الالهة"، من رئيس مجلس ادارة الصندوق القاضي حسن نمر الشامي: يهمنا التوضيح والتأكيد أن مجلس إدارة صندوق تعاضد القضاة إتخذ سابقاً قراراً بالتجاوب التام مع مطلب وزير المالية بشأن الكفالات التي يتم إيداعها بموجب قرارات قضائية في خزائن الصندوق.

يقول متابع إنّ إحدى الجمعيات في لبنان، والتي تفتقد التمويل وتعاني من تراجع في خدماتها، وجدت في حادث عرضي فرصة للإعلان عن تعليق أعمالها.

لا يجد مراقبون سياسيون تفسيراً لتخصيص ديبلوماسي يُمثّل دولة إقليمية قوية عدداً من النواب دون غيرهم بزياراته قبيل انطلاق التحضير للاستحقاق الانتخابي المقبل.

 

الجمهورية

انتهى لقاء بين مرجع كبير وموفد لدولة إقليمية فاعلة إلى ارتياح كبير للنتائج التي توصّلا إليها، وستظهر معالمها في المدى المنظور.

يملك مرجع سياسي في يَده ورقة مؤثرة سيكشفها في حينه، ليُغيِّر من خلالها مسار ومصير استحقاق دستوري حساس، يدور حياله جدال وسجال كبيران.

تلقى مسؤولون لبنانيّون تأكيدات من مسؤولين كبار في دول عربية، أنّ المرحلة القريبة المقبلة ستشهد تخفيف الإجراءات المشدّدة في شأن التعاملات مع لبنان، وبصورة خاصة في مجال التأشيرات.

 

اللواء

لم تكتمل كلياً بعد حلقة المطالب لوفد الخزانة الاميركية الى لبنان ومنها اقفال مطاعم ومقاهٍ ومؤسسات انتاجية، يستفيد منها، حزب بارز بشكل أو بآخر.

تكاد الاتصالات أن تكون مقطوعة بين مرجع كبير ونواب في كتلتين مسيحيَّتين، كانوا على تواصل في نقل اقتراحات خلال الفترات الماضية.

وصف مصدر مطلع زيارة نتنياهو وفريقه الحربي إلى هضبة الجولان بأنها رد مباشر على حجم الاهتمام الاميركي الملحوظ بالرئيس السوري لدى مجيئه الى البيت الابيض.

 

البناء

كتب عدد من كبار المحللين في الصحف الإسرائيلية مقالات تدور حول تقييم زيارة ولي العهد السعودي إلى واشنطن وتوصلت كلها إلى استنتاج واحد مضمونه أن ما كان يُسمّى بالإغراءات الأميركية المعروضة على السعودية بشرط السير بالتطبيع مع “إسرائيل” قد حصل عليه الأمير محمد بن سلمان من طائرات الـ”أف 35″ إلى الصفقة النووية السلمية إلى مكانة الدولة الحليفة الاستراتيجية من خارج حلف الناتو، بينما هو يصرّح من البيت الأبيض أن التطبيع مع “إسرائيل” مشروط بمسار موثوق عملياً نحو قيام الدولة الفلسطينية، وأن هذا يعني شيئاً واحداً هو فقدان “إسرائيل” مكانة البوصلة الموجهة للسياسات الأميركية في الشرق الأوسط. وهذا يدل على أن البيت الأبيض في ظل أكثر الرؤساء التزاماً بـ”إسرائيل” يشعر أن “إسرائيل” ضعفت كقوة مهيمنة في الشرق الأوسط بعد حرب السنتين، بدلاً من أن تزداد قوة، كما ضعفت كقوة يهاب الرؤساء الأميركيون جانبها بسبب نفوذها على الناخبين الأميركيين.

قال مصدر دبلوماسي أوروبي إن التصعيد الذي شهده الملف النووي الإيراني حول القرار الصادر عن مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية بطلب أميركيّ أوروبيّ يؤكد أن ما تمّ ترويجه عن تنازلات إيرانيّة تطال التراجع عن حق تخصيب اليورانيوم ترتّب عليها انطلاق مسار تفاوضيّ سريّ بين إيران وخصومها لم يكن إلا ترويجاً إعلامياً لا أساس له من الصحة وإن ما قاله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن جمود المسار التفاوضيّ وعن تمسّك إيران بثوابتها النووية ورؤيتها للتفاوض هو أقرب إلى الواقع مما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن انفراجات تفاوضية على خلفية تنازلات إيرانية مفترضة.

