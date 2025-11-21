بري: الاستقلال دعوة دائمة لاستكمال معركة إستقلال الوطن وتحصينه من الإرتهان والخضوع

وجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري رسالة إلى اللبنانيين لمناسبة ذكرى الاستقلال، قال فيها:

“الاستقلال ليس يومًا من تاريخ، وليس فعلًا ماضيًا مبنيًا على المجهول، إنما هو امتحان يوميّ للبنانيين شعبًا وجيشًا ولسائر السلطات، وهو دعوة دائمة لهم لاستكمال معركة إستقلال الوطن وتحصينه من الإرتهان والخضوع، وصون السيادة، وتحصين الإرادة الوطنية من التبعية، وتحرير الأرض والإنسان من براثن الإحتلال، والسعي الحثيث لتأمين كل مستلزمات الدعم والمؤازرة لتمكين الجيش من تحقيق وإنجاز كل المهام المناطة به باعتباره مؤسسة ضامنة وحامية للبنان واللبنانيين ولسلمهم وبالطبع لمكافأة قيادتها وجنودها وضباطها ورتبائها على عظيم ما يقدّمون.

وليس التشكيك والوشاية والتحريض عليهم في الداخل والخارج وإستهداف دورهم الوطنيّ المقدّس، الذي كان وسيبقى عنوانًا للشرف والتضحية والوفاء لحماية لبنان وصون كل تلك العناوين من عدوانية اسرائيل التي كانت ولا تزال تقف حائلًا بين اللبنانيين وبين إستقلالهم الحقيقيّ الناجز برًا وبحرًا وجوًا.

مجددًا، اللبنانيون كل اللبنانيين، وكل قواهم السياسية في ذكرى الاستقلال هذا العام، هم أمام إختبار مصيريّ لمدى إستحقاقهم “الإستقلال” بكل ما يمثل من مفاهيم وأبعاد وقيم وطنية، إنّ ميدان هذا الإختبار اليوم هو الجنوب الذي يجسّد صورة مصغّرة عن لبنان الوطن والرسالة”.