الحجار من باريس: نعمل بقوة لنوفر لكم ممارسة حقكم الانتخابيّ بكل سلاسة وسهولة

شارك وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في الاحتفال الذي أقامه سفير لبنان لدى فرنسا ربيع الشاعر لمناسبة عيد الاستقلال، في حضور حشد كبير من بنات وأبناء الجالية اللبنانية في باريس.

ودعا الحجار "اللبنانيين في الخارج إلى المشاركة بكثافة مهما كان شكل القانون الانتخابيّ ومهما كانت أشكال التحالفات”.

وقال: "كونوا على يقين بأن لصوتكم وقعا ولمشاركتكم أثرا".

وأضاف: "نعمل بكل ما أوتينا من قوة وعزيمة لنوفر لكم ممارسة حقكم الانتخابي بكل سلاسة وسهولة".

واعتبر ان "لبنان يواجه اليوم تحديات جمة لعل أبرزها، بسط سلطة الدول وسيادتها على كامل تراب الوطن بقواها الذاتية حصرا، تطبيقا لأحكام الدستور، واحتراما لسيادة لبنان، وصونا للوحدة الوطنية التي تبقى سلاحنا الأمضى ورصيدنا الأثمن الذي نعول عليه لإحداث التغيير المنشود".