الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قائد الجيش: بذلنا جهودًا جبارةً منذ دخول اتفاق وقف الأعمال العدائية حيّز التنفيذ رغم الإمكانات المحدودة

أخبار لبنان
2025-11-21 | 01:54
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قائد الجيش: بذلنا جهودًا جبارةً منذ دخول اتفاق وقف الأعمال العدائية حيّز التنفيذ رغم الإمكانات المحدودة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
قائد الجيش: بذلنا جهودًا جبارةً منذ دخول اتفاق وقف الأعمال العدائية حيّز التنفيذ رغم الإمكانات المحدودة

توجّه قائد الجيش العماد رودولف هيكلإلى عناصر الجيش اللبنانيّ لمناسبة العيد ٨٢ للاستقلال، في رسالة، قائلًا:

 

“أيها العسكريون

تحلُّ علينا ذكرى عيد الاستقلال هذا العام، مجسّدة نضالًا خاضه اللبنانيون منذ اثنين وثمانين عامًا، مُتَّحِدين في وجه صعوباتٍ كبرى، إلى أن انتزعوا حقَّهم في وطنٍ نهائيٍّ يضمهم تحت عَلَمه، إخوةً في الهوية والانتماء.

سنوات كثيرة كانت حافلةً بالمحطات المفصلية، والتحديات التي وضعت اللبنانيين أمام اختباراتٍ صعبة، وتركت أثرها في وطنهم، لكنهم تخطوها كل مرة، ومضوا قدمًا في مسعاهم لبناء مستقبلٍ أفضل لهم ولأبنائهم. وها هو وطننا يشهد اليوم مرحلة مصيرية هي من الأصعب في تاريخه، وسط الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ لبنانية، واستمرار الاعتداءات والانتهاكات التي تؤدي إلى وقوع شهداء وجرحى، وتمنع استكمال انتشار الجيش، وتتسبب بدمارٍ في الممتلكات والمنشآت.

أيها العسكريون

 

لقد بذل الجيش جهودًا جبارةً منذ دخول اتفاق وقف الأعمال العدائية حيّز التنفيذ، رغم الإمكانات المحدودة والصعوبات الناتجة عن الأزمة، لتطبيق خطته وتعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني، وبسط سلطة الدولة على جميع أراضيها تنفيذًا لقرار الحكومة اللبنانية، والالتزام بالقرار 1701 ومندرجاته كافة، بالتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، ولجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية.

في هذا السياق، قدّمت المؤسسة العسكرية تضحياتٍ جسامًا، ووقع العديد من عناصرها شهداء وجرحى على مذبح الوطن، وصمدت في مواقعها رغم الظروف الخطيرة، للمحافظة على حق لبنان في السيادة على كل شبر من أرضه، وهي لن تتوانى أو تبخل بأي جهدٍ أو قطرة دمٍ لتحقيق هذه الغاية، إضافة إلى دعم عودة النازحين إلى قراهم.

 

هذه الجهود تستلزم مواكبة حثيثة من مؤسسات الدولة، ضمن إطار جهدٍ وطني شامل، وتوفير الإمكانات، وتحسين أوضاع العسكريين، وتهيئة الظروف الضرورية لاستعادة الاستقرار.

 

إنَّ القيادة مُدرِكَة تمامًا للأوضاع الاستثنائية المحيطة بتنفيذ خطة الجيش، التي تسير وفق البرنامج المحدد لها، وهذه الظروف تستلزم أعلى درجات الحكمة والتأنّي، والحزم والاحتراف، بما يخدم المصلحة الوطنية والسلم الأهلي، بعيدًا عن أي حسابات أخرى.

في موازاة ذلك، يستمر الجيش في محاربة الإرهاب، وملاحقة العابثين بالأمن، ومكافحة الاتجار بالمخدرات في مختلف المناطق، وضبط الحدود الشمالية والشرقية والمياه الإقليمية اللبنانية وحمايتها، والعمل على منع التهريب، بالتنسيق والتواصل مع السلطات السورية المعنية، كما يجري العمل على تعزيز قدرات الجيش في ظل التواصل القائم مع الدول الشقيقة والصديقة، التي نسعى إلى تعميق تعاوننا معها من خلال مبادراتها لدعم المؤسسة.

أيها العسكريون

 

تمسكوا بالقيم الوطنية، وكونوا حريصين على أمن الوطن واستقراره، واعلموا أنّ الجيش كالبنيان الصلب، قوي بقوة عسكرييه جميعًا، صامد راسخ بصمودهم.

أنتم نبض الوطن، وتفانيكم في أداء الواجب هو أحد أهم مقومات استمرار لبنان.

أنتم الذين تضحون من أجل أهلكم على مساحة الوطن، وتجابهون الخطر من أجل كل حبة تراب من أرضنا الغالية، حتى تحريرها كي تكتمل ذكرى استقلالنا.

ثابروا على القيام بواجبكم غير عابئين بحملات التشكيك والافتراء والشائعات، واعلموا أنكم دومًا إلى جانب الحق.

 

وللّبنانيين أقول: ابقوا كما عهدناكم دائمًا إلى جانب جيشكم، فهو ضمانتكم عند اشتداد المِحَن. إنّ ثقتَكم بالجيش هي الأساس لاستمراره، والوحدة الداخلية هي الأساس لنهوض لبنان.

في عيد الاستقلال، نجدد إيماننا بلبنان، ونستذكر بإجلال وإكبار شهداءنا الأبرار، ونؤكد أن التحديات لن تقوى على إرادتنا، وأن وطننا سيتخطى هذه المرحلة بفضل وحدة أبنائه وصلابة جيشه”.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الجيش:

بذلنا

جهودًا

جبارةً

اتفاق

الأعمال

العدائية

التنفيذ

الإمكانات

المحدودة

LBCI التالي
ارتفاع كبير بدرجات الحرارة وما فوق معدلاتها بفارق كبير
الحجار من باريس: نعمل بقوة لنوفر لكم ممارسة حقكم الانتخابيّ بكل سلاسة وسهولة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-11-14

قائد الجيش عرض مع وفد فرنسيّ العمل على تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-03

كيف تقيّم اليونيفيل الاعتداء الإسرائيلي الذي وصفته بالأخطر منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية؟

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-06

قائد الجيش استقبل رئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية

LBCI
خبر عاجل
2025-10-10

الجيش الإسرائيلي: اتفاق وقف إطلاق في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ في الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
03:08

زيارة رئاسية–عسكرية إلى صور لبحث الأوضاع الأمنية والاعتداءات الإسرائيلية

LBCI
أخبار لبنان
03:03

حبيب: مؤتمر "بيروت 1" فعل إيمان بلبنان

LBCI
أخبار لبنان
02:21

حاصباني: الانتشار يسجل أكثر من 152 ألفا للاقتراع رغم محاولات تطيير صوته

LBCI
اقتصاد
02:18

ارتفاع في أسعار المحروقات...

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
00:18

بري: الاستقلال دعوة دائمة لاستكمال معركة إستقلال الوطن وتحصينه من الإرتهان والخضوع

LBCI
أخبار لبنان
23:43

رئيس الكتائب يلتقي السفيرة معوض في السفارة اللبنانية في واشنطن: لتسجيل المغتربين

LBCI
خبر عاجل
08:50

معلومات الـLBCI: نوح زعيتر في قبضة الجيش اللبنانيّ

LBCI
خبر عاجل
17:06

وزير الخارجية: عدد المسجلين بلغ 152 ألفاً مع اقفال باب التسجيل لإقتراع المغتربين في الانتخابات النيابية لعام 2026

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

قبل عشرة أيام من وصول البابا... تحضيرات يعمل عليها لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:38

ثورة البيانات في المملكة: مستقبلٌ بدأ الآن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

هذه المؤسسات والقطاعات التي ستقفل تزامناً مع زيارة البابا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

تصاعد إسرائيليّ: سلاح الجو باشر استعداداته والذريعة تعزيز لقدرات الحزب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

بعد التهديد بقصف منازلها... الجيش سيدخل بيوت بيت ليف والاهالي لا يعارضون

LBCI
أخبار دولية
13:30

ستّ عالمات عربيات يثبّتن أنّ الإرادة تصنع إنجازًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

من هو نوح زعيتر؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

نوح في قبضة المخابرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

ثلثا اللبنانيين يعانون اضطرابًا نفسيًا: هل يكون الحلّ بالحشيش؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
20:19

سارة لينا بو جودة ترفع اسم لبنان عالياً في حفل ملكة جمال الكون 2025 (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
08:50

معلومات الـLBCI: نوح زعيتر في قبضة الجيش اللبنانيّ

LBCI
اقتصاد
02:18

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
09:18

معلومات الـ LBCI: مخابرات الجيش أوقفت نوح زعيتر بكمين بين منطقتي يونين والكنيسة من دون وقوع اي اصابات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

من هو نوح زعيتر؟

LBCI
أخبار لبنان
12:07

ساعات قليلة قبل اغلاق باب تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في الانتخابات النيابية 2026...

LBCI
أمن وقضاء
04:44

المحكمة العسكرية تحدد الثلاثاء المقبل موعدًا لبدء محاكمة فضل شاكر

LBCI
آخر الأخبار
09:54

مصدر سوري للـLBCI: الكلام عن اتفاق بين بيروت ودمشق للافراج عن ٢٧ موقوفاً سورياً في السجون اللبنانية هو كلام غير دقيق

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More