الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
25
o
الجنوب
31
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
25
o
الجنوب
31
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حبيب: مؤتمر "بيروت 1" فعل إيمان بلبنان
أخبار لبنان
2025-11-21 | 03:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
حبيب: مؤتمر "بيروت 1" فعل إيمان بلبنان
أشاد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب في بيان، "بمؤتمر "بيروت ١ لما له من دلالات ثقة بلبنان وبمستقبله الاقتصادي والاستثماري، وإرادة صلبة للنهوض والازدهار".
وقال: "شكّل مؤتمر "بيروت 1 محطة وطنية جامعة عَكَسَت إرادة اللبنانيين الصلبة في النهوض بمؤسساتهم واقتصادهم، وتجسّد عودة الثقة إلى لبنان بعد مرحلة من التحديات والصعوبات".
واعتبر أن "انعقاد هذا المؤتمر بتاريخ 18 تشرين الثاني 2025 يؤكد التصميم الوطني على تجاوز العقبات وتعزيز مكانة لبنان الحيويّة على المستويَين العربي والدولي، ويؤكد أن لبنان قادر على استعادة دوره الريادي واستقطاب الاستثمارات الخارجية".
أضاف: "لقد كان للمؤتمر أثر ملموس في تعزيز الثقة بالاقتصاد اللبناني، إذ أسهم في جذب مئات المستثمرين من الخارج، وهي علامة واضحة على قدرة لبنان على استعادة جاذبيّته وتحفيز الاستثمارات بما يعود بالفائدة على جميع المواطنين".
تابع: "إن هذه الخطوة تؤكد أن مسار التنمية الاقتصادية يتطلب تعاون وتكافل كل المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص والمستثمرين، بما يضمن استدامة النمو وتوسيع فرص العمل".
وقال: "إن مصرف الإسكان، يثمّن هذا المؤتمر ويؤكد دعمه الكامل لكل المبادرات الوطنية الجامعة، مع التزامه التام العمل على توسيع شبكة الدعم ومصادر التمويل وبرامج دعم الفوائد، من أجل تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط، من القطاعين العام والخاص، وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، من الحصول على سكن لائق في مناطقهم وقراهم".
وتمنى أن "يكون مؤتمر "بيروت 2" امتداداً لهذه المسيرة الوطنية، في مواصلة تعزيز النمو الاقتصادي، الاستثمار المستدام، والشراكات الوطنية العابرة للحدود، بما يسهم في بناء اقتصاد قوي ودولة منتجة، ويمكّن الشباب الاستفادة من الفرص الحقيقية للمساهمة في مستقبل بلادهم".
ورأى أن "لبنان اليوم يحتاج إلى رؤية موحّدة وخطاب جامع يعكس طموحاته وإمكاناته، ونحن في مصرف الإسكان ملتزمون العمل جنباً إلى جنب مع كل المؤسسات الوطنية، لنضع أسسَ مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والبناء الوطني المستدام، بما يُعيد لبنان إلى المكانة التي يستحقها على الساحة الإقليمية والدولية".
وختم: "لا بدّ من توجيه أسمى الشكر لمنظّمي المؤتمر، وزير الاقتصاد والتجارة الأستاذ عامر البساط، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، وفريق عمل كل منهما. كما نتوجّه بالتحيّة الكبرى إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ودولة رئيس الحكومة القاضي نواف سلام على مشاركتهما الفاعلة والداعمة للبنان الاستثمار والازدهار، وإلى معالي الوزراء كافة الذين كانت لهم مداخلات غنيّة ومشجّعة خلال فعاليات المؤتمر".
أخبار لبنان
مؤتمر
"بيروت
1"
إيمان
بلبنان
التالي
زيارة رئاسية–عسكرية إلى صور لبحث الأوضاع الأمنية والاعتداءات الإسرائيلية
حاصباني: الانتشار يسجل أكثر من 152 ألفا للاقتراع رغم محاولات تطيير صوته
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-11-19
رئيس الحكومة في مؤتمر "بيروت 1": سنعمل على اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها
آخر الأخبار
2025-11-19
رئيس الحكومة في مؤتمر "بيروت 1": سنعمل على اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها
0
أخبار لبنان
2025-11-09
وزير الثقافة: وضعنا رؤية اقتصادية شاملة للبلاد سيتم الكشف عنها في مؤتمر "بيروت 1"
أخبار لبنان
2025-11-09
وزير الثقافة: وضعنا رؤية اقتصادية شاملة للبلاد سيتم الكشف عنها في مؤتمر "بيروت 1"
0
أخبار لبنان
2025-09-16
البساط بحث مع وفد من تجمع الشركات اللبنانية مؤتمر "بيروت 1"
أخبار لبنان
2025-09-16
البساط بحث مع وفد من تجمع الشركات اللبنانية مؤتمر "بيروت 1"
0
خبر عاجل
2025-11-18
عون من مؤتمر بيروت 1: لبنان لا يطلب تعاطفًا بل ثقة ولا ينتظر صدقة بل يقدم فرصة و"بيروت 1" خطوة أولى لتعود بيروت أولى ولبنان أولًا
خبر عاجل
2025-11-18
عون من مؤتمر بيروت 1: لبنان لا يطلب تعاطفًا بل ثقة ولا ينتظر صدقة بل يقدم فرصة و"بيروت 1" خطوة أولى لتعود بيروت أولى ولبنان أولًا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:28
العلامة فضل الله: الخارج عندما يعمل هو لن يعمل لهذا الفريق أو ذاك بل لحسابه
أخبار لبنان
05:28
العلامة فضل الله: الخارج عندما يعمل هو لن يعمل لهذا الفريق أو ذاك بل لحسابه
0
أخبار لبنان
05:10
أكاليل من الزهر في اطار تكريم رجالات الاستقلال في الذكرى الـ82
أخبار لبنان
05:10
أكاليل من الزهر في اطار تكريم رجالات الاستقلال في الذكرى الـ82
0
أخبار لبنان
05:06
المفتي قبلان: لعبة العسس لا تليق بمن يدّعي سيادة لبنان وما نحتاجه اليوم وحدة وطنية صلبة
أخبار لبنان
05:06
المفتي قبلان: لعبة العسس لا تليق بمن يدّعي سيادة لبنان وما نحتاجه اليوم وحدة وطنية صلبة
0
أخبار لبنان
04:05
هاشم مثّل رئيس الجمهورية في وضع إكليل على ضريح عدنان الحكيم: ننتظر الاستقلال الكامل بإزالة احتلال العدو لأرضنا
أخبار لبنان
04:05
هاشم مثّل رئيس الجمهورية في وضع إكليل على ضريح عدنان الحكيم: ننتظر الاستقلال الكامل بإزالة احتلال العدو لأرضنا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-11-03
أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله أحدهما قيادي في قوة الرضوان
خبر عاجل
2025-11-03
أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله أحدهما قيادي في قوة الرضوان
0
أخبار لبنان
2025-11-14
اليونيفيل: الوجود الإسرائيلي وأعمال البناء في الأراضي اللبنانية تشكل انتهاكًا لقرار 1701 ولسيادة لبنان
أخبار لبنان
2025-11-14
اليونيفيل: الوجود الإسرائيلي وأعمال البناء في الأراضي اللبنانية تشكل انتهاكًا لقرار 1701 ولسيادة لبنان
0
أخبار لبنان
2025-10-24
الرئيس عون استقبل 3 سفراء عُيّنوا في الخارج: للاهتمام بشؤون الجاليات اللبنانية والسهر على تلبية احتياجاتها
أخبار لبنان
2025-10-24
الرئيس عون استقبل 3 سفراء عُيّنوا في الخارج: للاهتمام بشؤون الجاليات اللبنانية والسهر على تلبية احتياجاتها
0
رياضة
2025-10-29
"ستُسجّل… ستُسجّل"... رونالدو يثير الجدل بعد حديث تحفيزي وفشل ركلة حرة (فيديو)
رياضة
2025-10-29
"ستُسجّل… ستُسجّل"... رونالدو يثير الجدل بعد حديث تحفيزي وفشل ركلة حرة (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
01:08
الحجار من باريس: نعمل بقوة لنوفر لكم ممارسة حقكم الانتخابيّ بكل سلاسة وسهولة
أخبار لبنان
01:08
الحجار من باريس: نعمل بقوة لنوفر لكم ممارسة حقكم الانتخابيّ بكل سلاسة وسهولة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
قبل عشرة أيام من وصول البابا... تحضيرات يعمل عليها لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:38
قبل عشرة أيام من وصول البابا... تحضيرات يعمل عليها لبنان
0
أخبار دولية
13:38
ثورة البيانات في المملكة: مستقبلٌ بدأ الآن
أخبار دولية
13:38
ثورة البيانات في المملكة: مستقبلٌ بدأ الآن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هذه المؤسسات والقطاعات التي ستقفل تزامناً مع زيارة البابا
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هذه المؤسسات والقطاعات التي ستقفل تزامناً مع زيارة البابا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تصاعد إسرائيليّ: سلاح الجو باشر استعداداته والذريعة تعزيز لقدرات الحزب
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تصاعد إسرائيليّ: سلاح الجو باشر استعداداته والذريعة تعزيز لقدرات الحزب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بعد التهديد بقصف منازلها... الجيش سيدخل بيوت بيت ليف والاهالي لا يعارضون
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بعد التهديد بقصف منازلها... الجيش سيدخل بيوت بيت ليف والاهالي لا يعارضون
0
أخبار دولية
13:30
ستّ عالمات عربيات يثبّتن أنّ الإرادة تصنع إنجازًا
أخبار دولية
13:30
ستّ عالمات عربيات يثبّتن أنّ الإرادة تصنع إنجازًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
من هو نوح زعيتر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
من هو نوح زعيتر؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
نوح في قبضة المخابرات
تقارير نشرة الاخبار
13:26
نوح في قبضة المخابرات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
موضة وجمال
20:19
سارة لينا بو جودة ترفع اسم لبنان عالياً في حفل ملكة جمال الكون 2025 (فيديو)
موضة وجمال
20:19
سارة لينا بو جودة ترفع اسم لبنان عالياً في حفل ملكة جمال الكون 2025 (فيديو)
2
اقتصاد
02:18
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:18
ارتفاع في أسعار المحروقات...
3
خبر عاجل
08:50
معلومات الـLBCI: نوح زعيتر في قبضة الجيش اللبنانيّ
خبر عاجل
08:50
معلومات الـLBCI: نوح زعيتر في قبضة الجيش اللبنانيّ
4
خبر عاجل
09:18
معلومات الـ LBCI: مخابرات الجيش أوقفت نوح زعيتر بكمين بين منطقتي يونين والكنيسة من دون وقوع اي اصابات
خبر عاجل
09:18
معلومات الـ LBCI: مخابرات الجيش أوقفت نوح زعيتر بكمين بين منطقتي يونين والكنيسة من دون وقوع اي اصابات
5
موضة وجمال
00:00
تتويج ملكة جمال المكسيك بلقب ملكة جمال الكون 2025 (فيديو)
موضة وجمال
00:00
تتويج ملكة جمال المكسيك بلقب ملكة جمال الكون 2025 (فيديو)
6
تقارير نشرة الاخبار
13:27
من هو نوح زعيتر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
من هو نوح زعيتر؟
7
أخبار لبنان
12:07
ساعات قليلة قبل اغلاق باب تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في الانتخابات النيابية 2026...
أخبار لبنان
12:07
ساعات قليلة قبل اغلاق باب تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في الانتخابات النيابية 2026...
8
اسرار
23:46
أسرار الصحف المحلية ٢١-١١-٢٠٢٥
اسرار
23:46
أسرار الصحف المحلية ٢١-١١-٢٠٢٥
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More