حبيب: مؤتمر "بيروت 1" فعل إيمان بلبنان

أشاد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب في بيان، "بمؤتمر "بيروت ١ لما له من دلالات ثقة بلبنان وبمستقبله الاقتصادي والاستثماري، وإرادة صلبة للنهوض والازدهار".وقال: "شكّل مؤتمر "بيروت 1 محطة وطنية جامعة عَكَسَت إرادة اللبنانيين الصلبة في النهوض بمؤسساتهم واقتصادهم، وتجسّد عودة الثقة إلى لبنان بعد مرحلة من التحديات والصعوبات".واعتبر أن "انعقاد هذا المؤتمر بتاريخ 18 تشرين الثاني 2025 يؤكد التصميم الوطني على تجاوز العقبات وتعزيز مكانة لبنان الحيويّة على المستويَين العربي والدولي، ويؤكد أن لبنان قادر على استعادة دوره الريادي واستقطاب الاستثمارات الخارجية".أضاف: "لقد كان للمؤتمر أثر ملموس في تعزيز الثقة بالاقتصاد اللبناني، إذ أسهم في جذب مئات المستثمرين من الخارج، وهي علامة واضحة على قدرة لبنان على استعادة جاذبيّته وتحفيز الاستثمارات بما يعود بالفائدة على جميع المواطنين".تابع: "إن هذه الخطوة تؤكد أن مسار التنمية الاقتصادية يتطلب تعاون وتكافل كل المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص والمستثمرين، بما يضمن استدامة النمو وتوسيع فرص العمل".وقال: "إن مصرف الإسكان، يثمّن هذا المؤتمر ويؤكد دعمه الكامل لكل المبادرات الوطنية الجامعة، مع التزامه التام العمل على توسيع شبكة الدعم ومصادر التمويل وبرامج دعم الفوائد، من أجل تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط، من القطاعين العام والخاص، وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، من الحصول على سكن لائق في مناطقهم وقراهم".وتمنى أن "يكون مؤتمر "بيروت 2" امتداداً لهذه المسيرة الوطنية، في مواصلة تعزيز النمو الاقتصادي، الاستثمار المستدام، والشراكات الوطنية العابرة للحدود، بما يسهم في بناء اقتصاد قوي ودولة منتجة، ويمكّن الشباب الاستفادة من الفرص الحقيقية للمساهمة في مستقبل بلادهم".ورأى أن "لبنان اليوم يحتاج إلى رؤية موحّدة وخطاب جامع يعكس طموحاته وإمكاناته، ونحن في مصرف الإسكان ملتزمون العمل جنباً إلى جنب مع كل المؤسسات الوطنية، لنضع أسسَ مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والبناء الوطني المستدام، بما يُعيد لبنان إلى المكانة التي يستحقها على الساحة الإقليمية والدولية".وختم: "لا بدّ من توجيه أسمى الشكر لمنظّمي المؤتمر، وزير الاقتصاد والتجارة الأستاذ عامر البساط، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، وفريق عمل كل منهما. كما نتوجّه بالتحيّة الكبرى إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ودولة رئيس الحكومة القاضي نواف سلام على مشاركتهما الفاعلة والداعمة للبنان الاستثمار والازدهار، وإلى معالي الوزراء كافة الذين كانت لهم مداخلات غنيّة ومشجّعة خلال فعاليات المؤتمر".