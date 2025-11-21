الأخبار
سلام من مؤتمر "المواطنة المسؤولة": لم يعد لدينا ترف إضاعة الوقت والفرص وقد أضعنا منها الكثير
أخبار لبنان
2025-11-21 | 04:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
سلام من مؤتمر "المواطنة المسؤولة": لم يعد لدينا ترف إضاعة الوقت والفرص وقد أضعنا منها الكثير
اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام في كلمة خلال رعايته مؤتمر "المواطنة المسؤولة" في قصر "الأونيسكو" أنه "بين مسؤولية الدولة ومسؤولية المواطن تتأسس العلاقة التي تقوم على شراكة صادقة تعيد وصل ما انقطع من ثقة".
ولفت إلى أن "الدولة لا تدار بالخوف بل بالثقة وقد أضاع وطننا فرصًا كثيرة لكن ما زال فيه عناصر القوة للنهوض من جديد".
وأشار إلى أنه "لم يعد لدينا ترف إضاعة الوقت والفرص وأضعنا منها الكثير منها اتفاق الطائف وعدم نشر الجيش في الجنوب في عام 2000 كما إدارة شؤوننا السياسية بعد الوصاية السورية".
واعتبر أن "مستقبلا أفضل في هذا الوطن يقوم على ثقافة سياسية جديدة تقوم على نبذ العنف وتقبل الآخر".
