الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هاشم مثّل رئيس الجمهورية في وضع إكليل على ضريح عدنان الحكيم: ننتظر الاستقلال الكامل بإزالة احتلال العدو لأرضنا

أخبار لبنان
2025-11-21 | 04:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هاشم مثّل رئيس الجمهورية في وضع إكليل على ضريح عدنان الحكيم: ننتظر الاستقلال الكامل بإزالة احتلال العدو لأرضنا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
هاشم مثّل رئيس الجمهورية في وضع إكليل على ضريح عدنان الحكيم: ننتظر الاستقلال الكامل بإزالة احتلال العدو لأرضنا

وضع النائب قاسم هاشم ممثلا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، اكليلا من الزهر على ضريح رجل الاستقلال الراحل عدنان الحكيم في منطقة الباشورة، في حضور ممثل قائد الجيش العميد مصطفى نداف، رئيس حزب النجادة محمد فيومي وشخصيات.

وتحدث النائب هاشم في المناسبة قائلًا: " نضع اليوم أكاليل على أضرحة شخصيات وطنية قدمت ارواحها من اجل هذا اليوم وبعد مرور 82 عاما على الاستقلال الذي نعتبره استقلالا اول، وننتظر اللحظة التي ننجز فيها الاستقلال الكامل بعد دحر العدو الإسرائيلي وازالة احتلاله عن ارضنا".
تابع: "اننا لم  نصل الى هذا الاستقلال لو لم يكن هنالك تضحيات جسام وهنا لا بد من ان نحيي ارواح الشهداء، ارواح شهداء الجيش اللبناني، شهداء رجال الاستقلال، الشهداء اللبنانيين الذين ضحوا من اجل هذا الوطن".
واردف: " نامل ان نصل الى التوافق والتعاون ومن خلال التضحيات التي ما زالت هي هي، والدماء التي تبذل من اجل دحر العدو حيث امتزجت دماء الجيش اللبناني مع دماء اللبنانيين على مساحات الوطن وخصوصا على أرض الجنوب. ونحن ننتظر اللحظة التي نستكمل فيها الاستقلال الكامل واننا اليوم احوج ما نكون  الى التكافل والتضامن بين اللبنانيين والسير نحو الوحدة الوطنية الحقيقة، وحدة الموقف الوطني هي التي تحصن هذا الوطن وهي التي تردع هذا العدو  وكل من يقف وراءه. وما علينا اليوم في هذه اللحظة وفي ذكرى الاستقلال الا ان نكون مع الجيش الوطني هذا الجيش الذي يتعرض الى ما يتعرض اليه. واليوم يقف اللبنانيون جميعا بكل مكوناتهم وبكل انتماءاتهم وبكل تصنيفاتهم مع الجيش اللبناني ".

ختم: "الاستقلال يؤخذ ولا يعطى، هكذا كانت المرحلة الاولى وهكذا ننتظر ان تكون اللحظة التي ننتصر فيها على العدو الإسرائيلي ونكون قد انجزنا استقلالنا التام. وهذا بالطبع يحتاج الى وحدتنا دائما وأبدا. رحم الله الشهداء، شهداء هذا الوطن، شهداء الاستقلال، شهداء الجيش اللبناني".
 

أخبار لبنان

الجمهورية

إكليل

عدنان

الحكيم:

ننتظر

الاستقلال

الكامل

بإزالة

احتلال

العدو

لأرضنا

LBCI التالي
المفتي قبلان: لعبة العسس لا تليق بمن يدّعي سيادة لبنان وما نحتاجه اليوم وحدة وطنية صلبة
سلام من مؤتمر "المواطنة المسؤولة": لم يعد لدينا ترف إضاعة الوقت والفرص وقد أضعنا منها الكثير
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:10

أكاليل من الزهر في اطار تكريم رجالات الاستقلال في الذكرى الـ82

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-10

هاشم لـ جدل: السلاح يجب أن يبقى إذا بقي الإحتلال

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-09

ترامب: أكدت للقطريين أن مثل هذا الأمر لن يحدث مرة أخرى على أرضهم

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-05

النائب جورج عقيص لـ حوار المرحلة: في مسألة توقيت المفاوضات أيهما أنسب للبنان؟ أن يشرع بمفاوضات مع العدو الإسرائيلي وهو يحتل أرضه أو أن يكون دولة سيدة نفذت ما هو مطلوب منها؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:28

العلامة فضل الله: الخارج عندما يعمل هو لن يعمل لهذا الفريق أو ذاك بل لحسابه

LBCI
أخبار لبنان
05:10

أكاليل من الزهر في اطار تكريم رجالات الاستقلال في الذكرى الـ82

LBCI
أخبار لبنان
05:06

المفتي قبلان: لعبة العسس لا تليق بمن يدّعي سيادة لبنان وما نحتاجه اليوم وحدة وطنية صلبة

LBCI
أخبار لبنان
04:03

سلام من مؤتمر "المواطنة المسؤولة": لم يعد لدينا ترف إضاعة الوقت والفرص وقد أضعنا منها الكثير

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-11-03

أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله أحدهما قيادي في قوة الرضوان

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-14

اليونيفيل: الوجود الإسرائيلي وأعمال البناء في الأراضي اللبنانية تشكل انتهاكًا لقرار 1701 ولسيادة لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-24

الرئيس عون استقبل 3 سفراء عُيّنوا في الخارج: للاهتمام بشؤون الجاليات اللبنانية والسهر على تلبية احتياجاتها

LBCI
رياضة
2025-10-29

"ستُسجّل… ستُسجّل"... رونالدو يثير الجدل بعد حديث تحفيزي وفشل ركلة حرة (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
01:08

الحجار من باريس: نعمل بقوة لنوفر لكم ممارسة حقكم الانتخابيّ بكل سلاسة وسهولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

قبل عشرة أيام من وصول البابا... تحضيرات يعمل عليها لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:38

ثورة البيانات في المملكة: مستقبلٌ بدأ الآن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

هذه المؤسسات والقطاعات التي ستقفل تزامناً مع زيارة البابا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

تصاعد إسرائيليّ: سلاح الجو باشر استعداداته والذريعة تعزيز لقدرات الحزب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

بعد التهديد بقصف منازلها... الجيش سيدخل بيوت بيت ليف والاهالي لا يعارضون

LBCI
أخبار دولية
13:30

ستّ عالمات عربيات يثبّتن أنّ الإرادة تصنع إنجازًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

من هو نوح زعيتر؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

نوح في قبضة المخابرات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
20:19

سارة لينا بو جودة ترفع اسم لبنان عالياً في حفل ملكة جمال الكون 2025 (فيديو)

LBCI
اقتصاد
02:18

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
08:50

معلومات الـLBCI: نوح زعيتر في قبضة الجيش اللبنانيّ

LBCI
خبر عاجل
09:18

معلومات الـ LBCI: مخابرات الجيش أوقفت نوح زعيتر بكمين بين منطقتي يونين والكنيسة من دون وقوع اي اصابات

LBCI
موضة وجمال
00:00

تتويج ملكة جمال المكسيك بلقب ملكة جمال الكون 2025 (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

من هو نوح زعيتر؟

LBCI
أخبار لبنان
12:07

ساعات قليلة قبل اغلاق باب تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في الانتخابات النيابية 2026...

LBCI
اسرار
23:46

أسرار الصحف المحلية ٢١-١١-٢٠٢٥

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More