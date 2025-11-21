هاشم مثّل رئيس الجمهورية في وضع إكليل على ضريح عدنان الحكيم: ننتظر الاستقلال الكامل بإزالة احتلال العدو لأرضنا

وضع النائب قاسم هاشم ممثلا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، اكليلا من الزهر على ضريح رجل الاستقلال الراحل عدنان الحكيم في منطقة الباشورة، في حضور ممثل قائد الجيش العميد مصطفى نداف، رئيس حزب النجادة محمد فيومي وشخصيات.وتحدث النائب هاشم في المناسبة قائلًا: " نضع اليوم أكاليل على أضرحة شخصيات وطنية قدمت ارواحها من اجل هذا اليوم وبعد مرور 82 عاما على الاستقلال الذي نعتبره استقلالا اول، وننتظر اللحظة التي ننجز فيها الاستقلال الكامل بعد دحر العدو الإسرائيلي وازالة احتلاله عن ارضنا".تابع: "اننا لم نصل الى هذا الاستقلال لو لم يكن هنالك تضحيات جسام وهنا لا بد من ان نحيي ارواح الشهداء، ارواح شهداء الجيش اللبناني، شهداء رجال الاستقلال، الشهداء اللبنانيين الذين ضحوا من اجل هذا الوطن".واردف: " نامل ان نصل الى التوافق والتعاون ومن خلال التضحيات التي ما زالت هي هي، والدماء التي تبذل من اجل دحر العدو حيث امتزجت دماء الجيش اللبناني مع دماء اللبنانيين على مساحات الوطن وخصوصا على أرض الجنوب. ونحن ننتظر اللحظة التي نستكمل فيها الاستقلال الكامل واننا اليوم احوج ما نكون الى التكافل والتضامن بين اللبنانيين والسير نحو الوحدة الوطنية الحقيقة، وحدة الموقف الوطني هي التي تحصن هذا الوطن وهي التي تردع هذا العدو وكل من يقف وراءه. وما علينا اليوم في هذه اللحظة وفي ذكرى الاستقلال الا ان نكون مع الجيش الوطني هذا الجيش الذي يتعرض الى ما يتعرض اليه. واليوم يقف اللبنانيون جميعا بكل مكوناتهم وبكل انتماءاتهم وبكل تصنيفاتهم مع الجيش اللبناني ".ختم: "الاستقلال يؤخذ ولا يعطى، هكذا كانت المرحلة الاولى وهكذا ننتظر ان تكون اللحظة التي ننتصر فيها على العدو الإسرائيلي ونكون قد انجزنا استقلالنا التام. وهذا بالطبع يحتاج الى وحدتنا دائما وأبدا. رحم الله الشهداء، شهداء هذا الوطن، شهداء الاستقلال، شهداء الجيش اللبناني".