الجميّل يختتم زيارته الى واشنطن: لدعم الجيش وتعزيز سيادة الدولة وضمان مشاركة المغتربين في الانتخابات

استهل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل اليوم الثاني من زيارته الى واشنطن، باجتماع عمل تخللته جلسة فطور مع العضوين في الكونغرس الأميركي من أصل لبناني داريل لحّود وداريل عيسى، وتم البحث في التطورات في لبنان والدور الأميركي الداعم للاستقرار.



ولفت بيان للكتائب الى أن الجميّل "شدد خلال اللقاء، على أولوية دعم الجيش اللبناني باعتباره المؤسسة الضامنة لوحدة الدولة، وعلى ضرورة تمكين المؤسسات الشرعية من ممارسة دورها كاملا على الأراضي اللبنانية".



وأشار البيان الى أن "المجتمعين بحثوا ايضا، في مسألة حصر السلاح بيد الدولة وتحويل الدعم الدولي نحو بناء مؤسسات قادرة على فرض السيادة، إلى جانب التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية المقبلة بآليات ديمقراطية تتيح مشاركة المغتربين بشكل كامل وفعلي في العملية الانتخابية".



وفي محطة ثانية، شارك الجميّل في لقاء حواري بدعوة من منظمة "مجموعة العمل من أجل لبنان" (ATFL) وحضور رئيسها السفير إد غابريال وأعضاء الهيئة الإدارية المؤلفة من شخصيات أميركية من أصول لبنانية. وقدم الجميّل عرضا شاملا حول المرحلة السياسية الراهنة، وسبل مواجهة التحديات الاقتصادية والسيادية، مؤكدا "أهمية دور الانتشار اللبناني في دعم مسار بناء الدولة".



ولاحقا، انتقل رئيس الكتائب إلى مقر وزارة الخارجية الأميركية حيث عقد اجتماعات مع المسؤولين المعنيين بالملف اللبناني، وناقش معهم سبل تعزيز الاستقرار وتفعيل الدعم الدولي للدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية.



وذكر البيان أنه "يرافق رئيس الكتائب في جولته، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الكتائب مروان عبد الله ومدير مكتب واشنطن في جهاز العلاقات الخارجية في الحزب زاهي أبي يونس".