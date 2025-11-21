الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
13
o
الجنوب
24
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
13
o
الجنوب
24
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجميّل يختتم زيارته الى واشنطن: لدعم الجيش وتعزيز سيادة الدولة وضمان مشاركة المغتربين في الانتخابات
أخبار لبنان
2025-11-21 | 10:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الجميّل يختتم زيارته الى واشنطن: لدعم الجيش وتعزيز سيادة الدولة وضمان مشاركة المغتربين في الانتخابات
استهل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل اليوم الثاني من زيارته الى واشنطن، باجتماع عمل تخللته جلسة فطور مع العضوين في الكونغرس الأميركي من أصل لبناني داريل لحّود وداريل عيسى، وتم البحث في التطورات في لبنان والدور الأميركي الداعم للاستقرار.
ولفت بيان للكتائب الى أن الجميّل "شدد خلال اللقاء، على أولوية دعم الجيش اللبناني باعتباره المؤسسة الضامنة لوحدة الدولة، وعلى ضرورة تمكين المؤسسات الشرعية من ممارسة دورها كاملا على الأراضي اللبنانية".
وأشار البيان الى أن "المجتمعين بحثوا ايضا، في مسألة حصر السلاح بيد الدولة وتحويل الدعم الدولي نحو بناء مؤسسات قادرة على فرض السيادة، إلى جانب التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية المقبلة بآليات ديمقراطية تتيح مشاركة المغتربين بشكل كامل وفعلي في العملية الانتخابية".
وفي محطة ثانية، شارك الجميّل في لقاء حواري بدعوة من منظمة "مجموعة العمل من أجل لبنان" (ATFL) وحضور رئيسها السفير إد غابريال وأعضاء الهيئة الإدارية المؤلفة من شخصيات أميركية من أصول لبنانية. وقدم الجميّل عرضا شاملا حول المرحلة السياسية الراهنة، وسبل مواجهة التحديات الاقتصادية والسيادية، مؤكدا "أهمية دور الانتشار اللبناني في دعم مسار بناء الدولة".
ولاحقا، انتقل رئيس الكتائب إلى مقر وزارة الخارجية الأميركية حيث عقد اجتماعات مع المسؤولين المعنيين بالملف اللبناني، وناقش معهم سبل تعزيز الاستقرار وتفعيل الدعم الدولي للدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية.
وذكر البيان أنه "يرافق رئيس الكتائب في جولته، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الكتائب مروان عبد الله ومدير مكتب واشنطن في جهاز العلاقات الخارجية في الحزب زاهي أبي يونس".
أخبار لبنان
يختتم
زيارته
واشنطن:
الجيش
وتعزيز
سيادة
الدولة
وضمان
مشاركة
المغتربين
الانتخابات
التالي
رئيس الكتائب يلتقي السفيرة معوض في السفارة اللبنانية في واشنطن: لتسجيل المغتربين
الجيش: جرح عسكري في انفجار جسم مشبوه في محيط مركز للجيش في وادي زبقين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-10-08
الجميل إلتقى سلام: لحسم النقاش حول مشاركة المغتربين في الانتخابات النيابية
أخبار لبنان
2025-10-08
الجميل إلتقى سلام: لحسم النقاش حول مشاركة المغتربين في الانتخابات النيابية
0
أخبار لبنان
2025-10-28
ابو الغيط: الجامعة مستعدة لدعم الدول الاعضاء في جهودها الوطنية والاقليمية لترسيخ العدالة وتعزيز سيادة القانون
أخبار لبنان
2025-10-28
ابو الغيط: الجامعة مستعدة لدعم الدول الاعضاء في جهودها الوطنية والاقليمية لترسيخ العدالة وتعزيز سيادة القانون
0
أخبار لبنان
2025-10-22
الرئيس عون للنواب الموقعين على اقتراح قانون تصويت المغتربين: متمسكون بالانتخابات في موعدها ووجوب مشاركة المنتشرين
أخبار لبنان
2025-10-22
الرئيس عون للنواب الموقعين على اقتراح قانون تصويت المغتربين: متمسكون بالانتخابات في موعدها ووجوب مشاركة المنتشرين
0
أخبار لبنان
2025-11-09
افرام يوجّه نداء إلى المغتربين: للتسجيل بكثافة للمشاركة في الانتخابات المقبلة
أخبار لبنان
2025-11-09
افرام يوجّه نداء إلى المغتربين: للتسجيل بكثافة للمشاركة في الانتخابات المقبلة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:19
حلو لـ جدل: سلاح الحزب نقطة ضعف في المفاوضات... ولا إنطلاقة حقيقية للعهد قبل حصرية السلاح
أخبار لبنان
16:19
حلو لـ جدل: سلاح الحزب نقطة ضعف في المفاوضات... ولا إنطلاقة حقيقية للعهد قبل حصرية السلاح
0
أخبار لبنان
16:13
توم حرب لـ جدل: خطاب الرئيس عون للإستهلاك المحلي... ومن الأفضل أن يستقيل قائد الجيش
أخبار لبنان
16:13
توم حرب لـ جدل: خطاب الرئيس عون للإستهلاك المحلي... ومن الأفضل أن يستقيل قائد الجيش
0
أخبار لبنان
14:52
افرام لـ جدل: عون قال للجميع الليلة "Game Over"... وعلينا التأسيس لحوار بناء يؤدي لوقف إطلاق النار وإتفاقيات في الشرق
أخبار لبنان
14:52
افرام لـ جدل: عون قال للجميع الليلة "Game Over"... وعلينا التأسيس لحوار بناء يؤدي لوقف إطلاق النار وإتفاقيات في الشرق
0
أخبار لبنان
13:43
متري للـLBCI: العلاقة بين لبنان وسوريا سلكت طريقها العملية نحو التعافي من الشوائب
أخبار لبنان
13:43
متري للـLBCI: العلاقة بين لبنان وسوريا سلكت طريقها العملية نحو التعافي من الشوائب
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2025-11-20
من مزحة إلى جريمة… إبن الـ15 سنة ضحية خرطوم هواء عالي الضغط وهذه التفاصيل
منوعات
2025-11-20
من مزحة إلى جريمة… إبن الـ15 سنة ضحية خرطوم هواء عالي الضغط وهذه التفاصيل
0
آخر الأخبار
05:33
الوكالة الوطنية: العثور على مسيرة في بلدة مركبا
آخر الأخبار
05:33
الوكالة الوطنية: العثور على مسيرة في بلدة مركبا
0
آخر الأخبار
2025-11-20
مصدر سوري للـLBCI: الكلام عن اتفاق بين بيروت ودمشق للافراج عن ٢٧ موقوفاً سورياً في السجون اللبنانية هو كلام غير دقيق
آخر الأخبار
2025-11-20
مصدر سوري للـLBCI: الكلام عن اتفاق بين بيروت ودمشق للافراج عن ٢٧ موقوفاً سورياً في السجون اللبنانية هو كلام غير دقيق
0
منوعات
2025-10-27
في إنكلترا... العثور على جثة شابة بعد عام على وفاتها: ما كشفته الشرطة كان صادمًا
منوعات
2025-10-27
في إنكلترا... العثور على جثة شابة بعد عام على وفاتها: ما كشفته الشرطة كان صادمًا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:25
ترامب. أميركا أزالت غيمة سوداء عن الشرق الأوسط بتقليص حجم إيران... وسأدعو الرئيس عون إلى البيت الأبيض
أخبار دولية
16:25
ترامب. أميركا أزالت غيمة سوداء عن الشرق الأوسط بتقليص حجم إيران... وسأدعو الرئيس عون إلى البيت الأبيض
0
موضة وجمال
13:52
من ضحية تنمر الى اجمل امراة بالكون
موضة وجمال
13:52
من ضحية تنمر الى اجمل امراة بالكون
0
أخبار دولية
13:50
من الرؤية الى التنفيذ: السعودية تجذب الشركات العالمية… و680 مقرّاً ينتقل إلى الرياض
أخبار دولية
13:50
من الرؤية الى التنفيذ: السعودية تجذب الشركات العالمية… و680 مقرّاً ينتقل إلى الرياض
0
أخبار لبنان
13:43
متري للـLBCI: العلاقة بين لبنان وسوريا سلكت طريقها العملية نحو التعافي من الشوائب
أخبار لبنان
13:43
متري للـLBCI: العلاقة بين لبنان وسوريا سلكت طريقها العملية نحو التعافي من الشوائب
0
أخبار لبنان
13:41
السفير البابوي باولو بورجيا للـLBCI: لمست حماسة واندفاعة لدى اللبنانيين لمواكبة زيارة البابا
أخبار لبنان
13:41
السفير البابوي باولو بورجيا للـLBCI: لمست حماسة واندفاعة لدى اللبنانيين لمواكبة زيارة البابا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ورشة الطرق البابوية… محطة ضمن الخطة الوطنية الشاملة لوزارة الأشغال
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ورشة الطرق البابوية… محطة ضمن الخطة الوطنية الشاملة لوزارة الأشغال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
قلق إسرائيلي متصاعد من صمت حزب الله وترقّب لجولة قتال مؤجلة مع لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:32
قلق إسرائيلي متصاعد من صمت حزب الله وترقّب لجولة قتال مؤجلة مع لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
رسائل سياسية بين عبارتي "العدو الإسرائيلي" و "الإحتلال الإسرائيلي"
تقارير نشرة الاخبار
13:30
رسائل سياسية بين عبارتي "العدو الإسرائيلي" و "الإحتلال الإسرائيلي"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هكذا سقط نوح زعيتر في قبضة المخابرات
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هكذا سقط نوح زعيتر في قبضة المخابرات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
موضة وجمال
20:19
سارة لينا بو جودة ترفع اسم لبنان عالياً في حفل ملكة جمال الكون 2025 (فيديو)
موضة وجمال
20:19
سارة لينا بو جودة ترفع اسم لبنان عالياً في حفل ملكة جمال الكون 2025 (فيديو)
2
اقتصاد
02:18
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:18
ارتفاع في أسعار المحروقات...
3
أمن وقضاء
12:51
توقيف شخص قام بتسميم أكثر من ٨ أشخاص بمادة "اللانيت" القاتلة!
أمن وقضاء
12:51
توقيف شخص قام بتسميم أكثر من ٨ أشخاص بمادة "اللانيت" القاتلة!
4
موضة وجمال
00:00
تتويج ملكة جمال المكسيك بلقب ملكة جمال الكون 2025 (فيديو)
موضة وجمال
00:00
تتويج ملكة جمال المكسيك بلقب ملكة جمال الكون 2025 (فيديو)
5
اسرار
23:46
أسرار الصحف المحلية ٢١-١١-٢٠٢٥
اسرار
23:46
أسرار الصحف المحلية ٢١-١١-٢٠٢٥
6
خبر عاجل
13:24
الرئيس عون يعلن من الجنوب إلى العالم عن مبادرة بنقاط خمس...
خبر عاجل
13:24
الرئيس عون يعلن من الجنوب إلى العالم عن مبادرة بنقاط خمس...
7
موضة وجمال
08:10
ميلانيا ترامب وهبة القواس تتألقان بالفستان نفسه من توقيع إيلي صعب
موضة وجمال
08:10
ميلانيا ترامب وهبة القواس تتألقان بالفستان نفسه من توقيع إيلي صعب
8
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هكذا سقط نوح زعيتر في قبضة المخابرات
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هكذا سقط نوح زعيتر في قبضة المخابرات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More