"الداخلية و"الخارجية" أعلنتا انتهاء مهلة تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في الإنتخابات: عدد المسجلين بلغ 151,985

أخبار لبنان
2025-11-21 | 10:43
مشاهدات عالية
"الداخلية و"الخارجية" أعلنتا انتهاء مهلة تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في الإنتخابات: عدد المسجلين بلغ 151,985

أعلنت وزارتا الداخلية والخارجية، أن مهلة تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية للاقتراع في الإنتخابات النيابية المرتقبة في عام 2026 انتهت منتصف ليل الخميس في 20/11/2025 بتوقيت بيروت، وبالتالي توقفت عملية التسجيل في كل القارات، وبلغ عدد الناخبين المسجلين 151,985.

وتسلّمت وزارة الداخلية منها حتى الساعة 100,766 طلبًا، يجري حاليًا العمل على تدقيقها ومطابقتها مع قوائم الناخبين.

وأكدت الوزارتان أن التزايد في الأعداد الذي شهدته الأيام الأخيرة من التسجيل أثبت مدى تعلق اللبنانيين المغتربين بوطنهم ورغبتهم بالمشاركة في العملية الانتخابية.

وإذ نوهت الوزارتان بالجهود التي تقوم بها كل البعثات اللبنانية والعاملين فيها، واللجنة المشتركة لوزارتي الداخلية والخارجية التحضيرية للانتخابات، شددت على أهمية التعاون المتكامل بين الوزارتين لإنجاح كل مراحل العملية الانتخابية.

كما أعلنتا أنه وبعد الانتهاء من التدقيق بلوائح المسجلين من قبل المديرية العامة للأحوال الشخصية، ستصدر وزارة الداخلية القوائم الإنتخابية الأولية ليصار الى تعميمها بواسطة البعثات في الخارج على المغتربين للتأكد من صحة القيود والبيانات.

