توم حرب لـ جدل: خطاب الرئيس عون للإستهلاك المحلي... ومن الأفضل أن يستقيل قائد الجيش

رأى مدير التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية توم حرب أن "خطاب الرئيس عون للإستهلاك المحلي، وكان يجب أن يكون هناك خارطة طريق وهو خلط الأمور كلها بمجموعة واحدة،" مشيرًا إلى أنه "لا يمكن إستلام النقاط الخمس قبل حصر السلاح."وقال في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI: "من الأفضل أن يستقيل قائد الجيش ليسهل فتح الطريق مجددًا لدعم المؤسسة العسكرية أميركيًا."وأضاف: "إذا بقي قائد الجيش ستتراجع المساعدات للجيش، وأميركا لن تطلب إقالته بشكل علني ورسمي."