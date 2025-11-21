حلو لـ جدل: سلاح الحزب نقطة ضعف في المفاوضات... ولا إنطلاقة حقيقية للعهد قبل حصرية السلاح

رأى الأمين العام لحزب الكتلة الوطنية ميشال حلو أن "المسؤولية ليست على قائد الجيش بل على القرار السياسي، ووقف الزيارة الى واشنطن رسالة للحكومة ورئيس الجمهورية."



واعتبر حلو في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI أن "سلاح حزب الله نقطة ضعف في المفاوضات وليس نقطة قوّة."



وأشار إلى أن "لا إنطلاقة حقيقية للعهد قبل حصرية السلاح."



كما لفت إلى أن "الخطر على لبنان هو السلاح الصغير والمتوسط الذي قام بـ7 أيار، اما السلاح الثقيل فهو همّ إسرائيلي."



وقال: "أن ندع الجيش اللبناني يصطدم بالأميركي فهذا سيشكل أزمة كبيرة."



وأكد أن "لا استثمارات وإعادة الاعمار من دون حصرية السلاح."

