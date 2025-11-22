الأخبار
وزير الصحة محذرًا من مخاطر التدخين: سأطرح على مجلس الوزراء التشدد في تطبيق القانون 174

أخبار لبنان
2025-11-22 | 04:39
وزير الصحة محذرًا من مخاطر التدخين: سأطرح على مجلس الوزراء التشدد في تطبيق القانون 174

أطلقت وزارة الصحة العامة، بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة السرطان، الحملة الوطنية للتوعية حول سرطان الرئة تحت شعار "مع كل نفَس… بتخسر نفس"، وذلك خلال لقاءٍ عُقد بحضور وزير الصحة العامة ركان ناصرالدين.

 

وتركّز الحملة على التحذير من مخاطر التدخين بجميع أشكاله، بما في ذلك السجائر التقليدية والسجائر الإلكترونية والنرجيلة، كما تؤكد على مخاطر التدخين السلبي، إذ تشير الدراسات إلى أنّ التدخين يُعدّ المسؤول عن أكثر من 80%  من حالات سرطان الرئة عالمياً. وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي، تشجيع الإقلاع عن التدخين، والحدّ من التعرّض للتدخين السلبي حمايةً للصحة العامة.

 

وشدّد ناصرالدين على أن شعار الحملة ليس شعارًا إعلاميًا فحسب بل إنه عنوان إنساني هدفت من خلاله اللجنة التي خططت للحملة الوطنية إلى التحفيز على مخاطر سرطان الرئة والعمل على المحافظة على الحياة، بعدم الإستخفاف بما يؤدي إليه التدخين على أنواعه من سجائر وVape ونارجيلة من مخاطر صحية قاتلة. 

 

وأكد وزير الصحة العامة أن هذه الحملة تأتي من ضمن ما تنص عليه الخطة الوطنية للسرطان في لبنان حول إطلاق حملات توعية وتشخيص مبكر لاتباع نمط حياة يجنّب الإنسان الإصابة بالمرض. وذكّر بأن الحملة الوطنية للوقاية من سرطان الثدي مستمرة حتى رأس السنة، وستتبع الحملة للتوعية على سرطان الرئة حملات أخرى للتوعية ضد مختلف أنواع السرطان. 

 

وأكد ناصر الدين أن الأرقام تشير إلى ارتفاعٍ مضطرد في عدد المصابين بسرطان الرئة، بما يترافق مع ارتفاعٍ مستمر في الوفيات، ليصبح سرطان الرئة القاتل الأول بين سرطانات الرجال، والثاني بين النساء، مضيفا أن منظمة الصحة العالمية تؤكد أن أكثر من 85% من حالات سرطان الرئة ناتجة مباشرة عن التدخين. ولفت إلى أن سرطان الرئة، على خطورته، هو من السرطانات التي يمكن الوقاية منها بشكل كبير، ومن دون الحاجة إلى لقاح أو كلفة. فالأرقام تقول بكل وضوح: من أصل كل 100 عائلة يُصاب أحد أفرادها بسرطان الرئة وتعيش معاناة التشخيص والعلاج ومخاطر الفقدان، هناك 85  عائلة كانت ستواصل حياتها بشكل طبيعي لو لم يكن أحد أفرادها مدخنًا. وسأل: أليس هذا بحد ذاته لقاحًا حقيقيًا؟ 

 

وقال إنّ مسؤولية مواجهة هذه الآفة لا تقع على وزارة الصحة وحدها، بل هي شراكة مجتمعية كاملة. فالإعلام والإعلاميون لهم دور محوري في نشر الوعي وتصحيح المفاهيم. والأسرة والمدرسة والمجتمع مسؤولون عن تربية الأجيال على نمط حياة صحي، وتحفيزهم على مخاطره بكل أشكاله. 

 

وأضاف: “كما يبقى دور الجهات الرقابية أساسيًا في التطبيق الصارم لأحكام القانون 174 الهادف إلى الحدّ من التدخين في الأماكن العامة. فهذا القانون ليس مجرد نص تنظيمي، بل أداة لحماية صحة المواطنين، لأن الدراسات جميعها قد أثبتت بأن التدخين السلبي لا يقلّ خطورة عن التدخين نفسه، ما يجعل الالتزام بهذا القانون واجبًا وطنيًا علينا جميعًا. وقال ناصر الدين: للأسف أقرّوا القانون ولكنه لم يُنفذ. بل إن هناك من يهزأ بتأثيراته، ويتحدث عن ضرورة عدم إقرار ما يمكن أن يضرّ بالسياحة”.

 

وأوضح أنّ لتطبيق القانون إيجابيات كثيرة فهو يوفر على خزينة الدولة ويخفّض التكاليف العلاجية والاستشفائية ويحمي أرواحًا غالية لا تُقدر بأرقام. فمعاناة المصابين كبيرة جدا، وإننا في وزارة الصحة العامة شاهدون على معاناة المرضى في الحصول على موافقة على علاج كما أن الوزارة بدورها تعاني لتأمين الدواء في ظل موازنتها الضئيلة

LBCI
خبر عاجل
2025-11-03

وزير الصحة ركان ناصر الدين لـ "عشرين 30": نحن في واقع مرير من دون إدارة وتنظيم ومناخ لبنان مع التدخين والمولدات والتلوث محفّزات للسرطان وكثير من المشاكل الصحية

LBCI
خبر عاجل
2025-09-29

باسيل من مجلس النواب: كل شخص لا يريد تأجيل الانتخابات عليه مسؤولية تطبيق القانون كما هو وعندما يتعدل القانون في مجلس النواب يصبح هناك حديث آخر

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-03

مصادر حكومية: جلسة لمجلس الوزراء الإثنين للإطلاع على التقرير الأول للجيش بشأن تطبيق خطته لحصر السلاح

LBCI
أخبار دولية
2025-09-30

ترامب محذرًا جنرالات أميركيين: الولايات المتحدة تشهد حربًا من الداخل

LBCI
أخبار لبنان
09:10

يوحنا العاشر زار مطرانية بيروت: رسالتنا أن نتكاتف جميعًا إلى جانب رئيس الجمهورية والدولة

LBCI
أخبار لبنان
08:29

​قائد الجيش: خطة الجيش في منطقة جنوب الليطاني تسير وفق الجدول الزمني المحدَّد والخطوات التي تحققت تعد إنجازا كبيرا

LBCI
أخبار لبنان
08:01

الطيران الاسرائيلي استهدف سيارة على طريق زوطر الشرقية في النبطية

LBCI
أخبار لبنان
07:51

وزير الدفاع وضع إكليلا على نصب الأمير فخر الدين

LBCI
خبر عاجل
01:18

شهيد في غارة من مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة على طريق زوطر الشرقية

LBCI
خبر عاجل
2025-09-25

معلومات للـLBCI: حزب الله لا يزال عند موقفه من إضاءة صخرة الروشة بصورتي السيدين الشهيدين والعلم والخبر المقدم إلى المحافظ لا يتضمن تفاصيل عن النشاط ولا أي تعهد بعدم إضاءة الصخرة

LBCI
حال الطقس
2025-11-17

إرتفاع كبير بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل طقس الأسبوع

LBCI
موضة وجمال
13:52

من ضحية تنمر الى اجمل امراة بالكون

LBCI
أخبار لبنان
08:01

الطيران الاسرائيلي استهدف سيارة على طريق زوطر الشرقية في النبطية

LBCI
أخبار دولية
06:04

ماكرون: مجموعة العشرين في خطر وتواجه صعوبة بالغة في حل الأزمات

LBCI
أخبار دولية
16:25

ترامب. أميركا أزالت غيمة سوداء عن الشرق الأوسط بتقليص حجم إيران... وسأدعو الرئيس عون إلى البيت الأبيض

LBCI
موضة وجمال
13:52

من ضحية تنمر الى اجمل امراة بالكون

LBCI
أخبار دولية
13:50

من الرؤية الى التنفيذ: السعودية تجذب الشركات العالمية… و680 مقرّاً ينتقل إلى الرياض

LBCI
أخبار لبنان
13:43

متري للـLBCI: العلاقة بين لبنان وسوريا سلكت طريقها العملية نحو التعافي من الشوائب

LBCI
أخبار لبنان
13:41

السفير البابوي باولو بورجيا للـLBCI: لمست حماسة واندفاعة لدى اللبنانيين لمواكبة زيارة البابا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

ورشة الطرق البابوية… محطة ضمن الخطة الوطنية الشاملة لوزارة الأشغال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

قلق إسرائيلي متصاعد من صمت حزب الله وترقّب لجولة قتال مؤجلة مع لبنان

LBCI
أمن وقضاء
12:51

توقيف شخص قام بتسميم أكثر من ٨ أشخاص بمادة "اللانيت" القاتلة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

هكذا سقط نوح زعيتر في قبضة المخابرات

LBCI
خبر عاجل
15:52

توقيف رئيسة إقليم لدى الجمارك باسكال إيليا والمراقب أول عزام الكنج والمراقبين رامي جمال وإدوار العلم

LBCI
خبر عاجل
13:24

الرئيس عون يعلن من الجنوب إلى العالم عن مبادرة بنقاط خمس...

LBCI
خبر عاجل
15:56

ترامب قال ردًا على سؤال إنه سيقوم بدعوة الرئيس عون لزيارة البيت الأبيض

LBCI
آخر الأخبار
15:18

مدير التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية توم حرب لـ جدل: خطاب الرئيس عون للإستهلاك المحلي وكان يجب أن يكون هناك خارطة طريق وهو خلط الأمور كلها بمجموعة واحدة ولا يمكن إستلام النقاط الخمس قبل حصر السلاح

LBCI
خبر عاجل
11:53

استهداف سيارة عند مدخل بلدة فرون - جنوب لبنان ومعلومات عن اصابات

LBCI
موضة وجمال
13:52

من ضحية تنمر الى اجمل امراة بالكون

