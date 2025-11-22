وزير الصحة محذرًا من مخاطر التدخين: سأطرح على مجلس الوزراء التشدد في تطبيق القانون 174

أطلقت وزارة الصحة العامة، بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة السرطان، الحملة الوطنية للتوعية حول سرطان الرئة تحت شعار "مع كل نفَس… بتخسر نفس"، وذلك خلال لقاءٍ عُقد بحضور وزير الصحة العامة ركان ناصرالدين.

وتركّز الحملة على التحذير من مخاطر التدخين بجميع أشكاله، بما في ذلك السجائر التقليدية والسجائر الإلكترونية والنرجيلة، كما تؤكد على مخاطر التدخين السلبي، إذ تشير الدراسات إلى أنّ التدخين يُعدّ المسؤول عن أكثر من 80% من حالات سرطان الرئة عالمياً. وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي، تشجيع الإقلاع عن التدخين، والحدّ من التعرّض للتدخين السلبي حمايةً للصحة العامة.

وشدّد ناصرالدين على أن شعار الحملة ليس شعارًا إعلاميًا فحسب بل إنه عنوان إنساني هدفت من خلاله اللجنة التي خططت للحملة الوطنية إلى التحفيز على مخاطر سرطان الرئة والعمل على المحافظة على الحياة، بعدم الإستخفاف بما يؤدي إليه التدخين على أنواعه من سجائر وVape ونارجيلة من مخاطر صحية قاتلة.

وأكد وزير الصحة العامة أن هذه الحملة تأتي من ضمن ما تنص عليه الخطة الوطنية للسرطان في لبنان حول إطلاق حملات توعية وتشخيص مبكر لاتباع نمط حياة يجنّب الإنسان الإصابة بالمرض. وذكّر بأن الحملة الوطنية للوقاية من سرطان الثدي مستمرة حتى رأس السنة، وستتبع الحملة للتوعية على سرطان الرئة حملات أخرى للتوعية ضد مختلف أنواع السرطان.

وأكد ناصر الدين أن الأرقام تشير إلى ارتفاعٍ مضطرد في عدد المصابين بسرطان الرئة، بما يترافق مع ارتفاعٍ مستمر في الوفيات، ليصبح سرطان الرئة القاتل الأول بين سرطانات الرجال، والثاني بين النساء، مضيفا أن منظمة الصحة العالمية تؤكد أن أكثر من 85% من حالات سرطان الرئة ناتجة مباشرة عن التدخين. ولفت إلى أن سرطان الرئة، على خطورته، هو من السرطانات التي يمكن الوقاية منها بشكل كبير، ومن دون الحاجة إلى لقاح أو كلفة. فالأرقام تقول بكل وضوح: من أصل كل 100 عائلة يُصاب أحد أفرادها بسرطان الرئة وتعيش معاناة التشخيص والعلاج ومخاطر الفقدان، هناك 85 عائلة كانت ستواصل حياتها بشكل طبيعي لو لم يكن أحد أفرادها مدخنًا. وسأل: أليس هذا بحد ذاته لقاحًا حقيقيًا؟

وقال إنّ مسؤولية مواجهة هذه الآفة لا تقع على وزارة الصحة وحدها، بل هي شراكة مجتمعية كاملة. فالإعلام والإعلاميون لهم دور محوري في نشر الوعي وتصحيح المفاهيم. والأسرة والمدرسة والمجتمع مسؤولون عن تربية الأجيال على نمط حياة صحي، وتحفيزهم على مخاطره بكل أشكاله.

وأضاف: “كما يبقى دور الجهات الرقابية أساسيًا في التطبيق الصارم لأحكام القانون 174 الهادف إلى الحدّ من التدخين في الأماكن العامة. فهذا القانون ليس مجرد نص تنظيمي، بل أداة لحماية صحة المواطنين، لأن الدراسات جميعها قد أثبتت بأن التدخين السلبي لا يقلّ خطورة عن التدخين نفسه، ما يجعل الالتزام بهذا القانون واجبًا وطنيًا علينا جميعًا. وقال ناصر الدين: للأسف أقرّوا القانون ولكنه لم يُنفذ. بل إن هناك من يهزأ بتأثيراته، ويتحدث عن ضرورة عدم إقرار ما يمكن أن يضرّ بالسياحة”.

وأوضح أنّ لتطبيق القانون إيجابيات كثيرة فهو يوفر على خزينة الدولة ويخفّض التكاليف العلاجية والاستشفائية ويحمي أرواحًا غالية لا تُقدر بأرقام. فمعاناة المصابين كبيرة جدا، وإننا في وزارة الصحة العامة شاهدون على معاناة المرضى في الحصول على موافقة على علاج كما أن الوزارة بدورها تعاني لتأمين الدواء في ظل موازنتها الضئيلة.