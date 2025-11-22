جنبلاط: من صور المقاومة تاريخيًا أرسى رئيس البلاد أفضل طريقة وتصور للمستقبل

كتب الرئيس وليد جنبلاط عبر حسابه على اكس: “من صور وضع رئيس البلاد جوزيف عون تصورا واضحا لتحرير الجنوب وسيادة الدولة وحصرية السلاح .من صور المقاومة تاريخيا أرسى رئيس البلاد أفضل طريقة وتصور للمستقبل”.

من صور وضع رئيس البلاد جوزيف عون تصورا واضحا لتحرير الجنوب وسيادة الدولة وحصرية السلاح .من صور المقاومة تاريخيا أرسى رئيس البلاد أفضل طريقة وتصور للمستقبل #الاستقلال pic.twitter.com/Rj4PIgrz9a — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) November 22, 2025