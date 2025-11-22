الأخبار
جنبلاط: من صور المقاومة تاريخيًا أرسى رئيس البلاد أفضل طريقة وتصور للمستقبل

أخبار لبنان
2025-11-22 | 06:18
جنبلاط: من صور المقاومة تاريخيًا أرسى رئيس البلاد أفضل طريقة وتصور للمستقبل
جنبلاط: من صور المقاومة تاريخيًا أرسى رئيس البلاد أفضل طريقة وتصور للمستقبل

كتب الرئيس وليد جنبلاط عبر حسابه على اكس: “من صور وضع رئيس البلاد جوزيف عون تصورا واضحا لتحرير الجنوب وسيادة الدولة وحصرية السلاح .من صور المقاومة تاريخيا أرسى رئيس البلاد أفضل طريقة وتصور للمستقبل”.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

المقاومة

تاريخيًا

البلاد

طريقة

وتصور

للمستقبل

قائد الجيش وضع إكليلًا من الزهر على نصب شهداء الجيش
وزارة الخارجية الأميركية: خطوات شجاعة للحكومة اللبنانية لمستقبلٍ أكثر إشراقًا للبنانيّين
LBCI
رياضة
2025-09-29

بايراقداريان من الأمم المتحدة: إمكاناتنا محدودة لكن إرادتنا قوية لتوفير مستقبل أفضل لشبابنا

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-23

البخاري: سنواصل جهودنا مع شركائنا من اجل مستقبل افضل للبنان والسلام في الشرق الاوسط

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-20

نائب رئيس الحكومة اللبنانية للعربية: تصريحات براك تصور مستقبلنا بشكل دراماتيكي

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-10

مخزومي مستقبلًا غوركا: أقرينا برؤية ترامب التاريخية وأكدنا أن الحوكمة والشفافية والإصلاح هي الأساس لسيادة لبنان

LBCI
أخبار لبنان
09:10

يوحنا العاشر زار مطرانية بيروت: رسالتنا أن نتكاتف جميعًا إلى جانب رئيس الجمهورية والدولة

LBCI
أخبار لبنان
08:29

​قائد الجيش: خطة الجيش في منطقة جنوب الليطاني تسير وفق الجدول الزمني المحدَّد والخطوات التي تحققت تعد إنجازا كبيرا

LBCI
أخبار لبنان
08:01

الطيران الاسرائيلي استهدف سيارة على طريق زوطر الشرقية في النبطية

LBCI
أخبار لبنان
07:51

وزير الدفاع وضع إكليلا على نصب الأمير فخر الدين

LBCI
خبر عاجل
01:18

شهيد في غارة من مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة على طريق زوطر الشرقية

LBCI
خبر عاجل
2025-09-25

معلومات للـLBCI: حزب الله لا يزال عند موقفه من إضاءة صخرة الروشة بصورتي السيدين الشهيدين والعلم والخبر المقدم إلى المحافظ لا يتضمن تفاصيل عن النشاط ولا أي تعهد بعدم إضاءة الصخرة

LBCI
حال الطقس
2025-11-17

إرتفاع كبير بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل طقس الأسبوع

LBCI
موضة وجمال
13:52

من ضحية تنمر الى اجمل امراة بالكون

LBCI
أخبار لبنان
08:01

الطيران الاسرائيلي استهدف سيارة على طريق زوطر الشرقية في النبطية

LBCI
أخبار دولية
06:04

ماكرون: مجموعة العشرين في خطر وتواجه صعوبة بالغة في حل الأزمات

LBCI
أخبار دولية
16:25

ترامب. أميركا أزالت غيمة سوداء عن الشرق الأوسط بتقليص حجم إيران... وسأدعو الرئيس عون إلى البيت الأبيض

LBCI
موضة وجمال
13:52

من ضحية تنمر الى اجمل امراة بالكون

LBCI
أخبار دولية
13:50

من الرؤية الى التنفيذ: السعودية تجذب الشركات العالمية… و680 مقرّاً ينتقل إلى الرياض

LBCI
أخبار لبنان
13:43

متري للـLBCI: العلاقة بين لبنان وسوريا سلكت طريقها العملية نحو التعافي من الشوائب

LBCI
أخبار لبنان
13:41

السفير البابوي باولو بورجيا للـLBCI: لمست حماسة واندفاعة لدى اللبنانيين لمواكبة زيارة البابا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

ورشة الطرق البابوية… محطة ضمن الخطة الوطنية الشاملة لوزارة الأشغال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

قلق إسرائيلي متصاعد من صمت حزب الله وترقّب لجولة قتال مؤجلة مع لبنان

LBCI
أمن وقضاء
12:51

توقيف شخص قام بتسميم أكثر من ٨ أشخاص بمادة "اللانيت" القاتلة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

هكذا سقط نوح زعيتر في قبضة المخابرات

LBCI
خبر عاجل
15:52

توقيف رئيسة إقليم لدى الجمارك باسكال إيليا والمراقب أول عزام الكنج والمراقبين رامي جمال وإدوار العلم

LBCI
خبر عاجل
13:24

الرئيس عون يعلن من الجنوب إلى العالم عن مبادرة بنقاط خمس...

LBCI
خبر عاجل
15:56

ترامب قال ردًا على سؤال إنه سيقوم بدعوة الرئيس عون لزيارة البيت الأبيض

LBCI
آخر الأخبار
15:18

مدير التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية توم حرب لـ جدل: خطاب الرئيس عون للإستهلاك المحلي وكان يجب أن يكون هناك خارطة طريق وهو خلط الأمور كلها بمجموعة واحدة ولا يمكن إستلام النقاط الخمس قبل حصر السلاح

LBCI
خبر عاجل
11:53

استهداف سيارة عند مدخل بلدة فرون - جنوب لبنان ومعلومات عن اصابات

LBCI
موضة وجمال
13:52

من ضحية تنمر الى اجمل امراة بالكون

