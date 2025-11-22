قائد الجيش وضع إكليلًا من الزهر على نصب شهداء الجيش

وضع قائد الجيش العماد رودولف هيكل إكليلًا من الزهر على نصب شهداء الجيش في وزارة الدفاع الوطني، بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين للاستقلال.

وأتى ذلك تكريمًا لأرواحهم الطاهرة، وتقديرًا لتضحياتهم الكبيرة في الحفاظ على وحدة لبنان وسيادته واستقلاله.



