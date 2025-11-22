يوحنا العاشر زار مطرانية بيروت: رسالتنا أن نتكاتف جميعًا إلى جانب رئيس الجمهورية والدولة

وصل بطريرك انطاكية وسائرالمشرق يوحنا العاشر الى دار مطرانية بيروت حيث استقبله متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده ومطارنة لبنان.



وبعد الصلاة عُقد اجتماع برئاسة يوحنا العاشر الذي قال بعد الاجتماع: ”في يوم عيد استقلال لبنان، نجتمع في مطرانيتنا في بيروت إلى جانب سيدنا الياس متروبوليت بيروت وتوابعها، والسادة المطارنة الأرثوذكس في لبنان“.

وتوجّه إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وإلى جميع اللبنانيين، ”قد تكون رسالتنا ببساطة أن نتكاتف جميعًا كلبنانيين، بغضّ النظر عن الانتماءات الدينية أو السياسية أو المناطقية او الحزبية، أن نتكاتف مع بعضنا البعض إلى جانب فخامة الرئيس والدولة، لكي ينهض لبنان من كل الأمور التي يعاني منها".

وتكلّم عن الزيارة الآتية في الأيام المقبلة لقداسة البابا لاون الرابع عشر إلى تركيا أوّلًا ثم لبنان، وعن أهميّة هذه الزيارة، مشيرًا الى أن هذه الزيارة تحتلّ مكانة خاصة ورسالة مهمّة إلى لبنان وإلى اللبنانيين وإلى جميع العالم عن مدى أهمّية لبنان في فكر وفي قلب قداسة البابا.

ودعا بكلّ الخير والتوفيق لكلّ لبناني متمنين أن ينهض لبنان وأن يشعر كلّ لبناني بتلك الكرامة التي يتمنّى أن يشعر بها في عيشه في بلده بالنعم والخيرات والبركات.

وقال: ”كل عيد وأنتم جميعًا بخير“.