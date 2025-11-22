ادرعي: الجيش الاسرائيلي هاجم منصات صاروخية وموقعين عسكريين لحزب الله

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي أن الجيش الاسرائيلي هاجم منصات صاروخية ومواقع عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي في البقاع وجنوب لبنان

وأوضح في منشور على منصة ”أكس“ أن الجيش أغار قبل قليل على منصات صاروخية لحزب الله الارهابي والتي تم رصدها أخيرًا وتم وضعها داخل مواقع عسكرية في جنوب لبنان.

وأشار الى أنهم أيضًا هاجموا موقعين عسكريين لحزب الله منطقة البقاع، كانوا قد رصدوا داخلهما نشاطات لعناصر إرهابية بالإضافة إلى مستودعات أسلحة ومباني عسكرية أخرى.

وأكد أن وجود المنصات الصاروخية والأنشطة العسكرية داخل المواقع المستهدفة يشكلان خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيث سيواصل جيش الاسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل.