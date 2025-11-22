الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
شارك تانك
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ادرعي: الجيش الاسرائيلي هاجم منصات صاروخية وموقعين عسكريين لحزب الله

أخبار لبنان
2025-11-22 | 09:24
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ادرعي: الجيش الاسرائيلي هاجم منصات صاروخية وموقعين عسكريين لحزب الله
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ادرعي: الجيش الاسرائيلي هاجم منصات صاروخية وموقعين عسكريين لحزب الله

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي أن الجيش الاسرائيلي هاجم منصات صاروخية ومواقع عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي في البقاع وجنوب لبنان

 

وأوضح في منشور على منصةأكسأن الجيش أغار قبل قليل على منصات صاروخية لحزب الله الارهابي والتي تم رصدها أخيرًا وتم وضعها داخل مواقع عسكرية في جنوب لبنان

 

وأشار الى أنهم أيضًا هاجموا موقعين عسكريين لحزب الله منطقة البقاع، كانوا قد رصدوا داخلهما نشاطات لعناصر إرهابية بالإضافة إلى مستودعات أسلحة ومباني عسكرية أخرى

 

وأكد أن وجود المنصات الصاروخية والأنشطة العسكرية داخل المواقع المستهدفة يشكلان خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيث سيواصل جيش الاسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل.

أخبار لبنان

الجيش

الاسرائيلي

منصات

صاروخية

وموقعين

عسكريين

LBCI التالي
أسرار الصحف المحلية ٢٢-١١-٢٠٢٥
عراقجي يدعو رجي إلى زيارة طهران ويقول إنه مستعد أيضا لزيارة بيروت إذا تلقى دعوة رسمية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-10-23

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا معسكرًا وموقعًا لتصنيع صواريخ موجهة ودقيقة لحزب الله في منطقة البقاع وشمال لبنان

LBCI
خبر عاجل
2025-10-03

أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على موقع لحزب الله في جبل الشقيف كان يستخدم لادارة أنظمة النيران

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-06

أدرعي: الجيش الاسرائيلي بدأ بشن سلسلة غارات على أهداف عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-03

أدرعي: هاجمنا موقعًا يستخدمه حزب الله لإنتاج وسائل لإعادة بناء قدراته العسكرية في جنوب لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:50

كنعان من جورة البلوط: مُطالبون اليوم أكثر من أي وقت بالالتفاف حول دولتنا مع كُل الأحرار والاستقلاليين

LBCI
أخبار لبنان
09:33

وزير الإعلام في عيد الاستقلال: نجدد التزامنا رسالة الدولة والمؤسسات

LBCI
أخبار لبنان
09:10

يوحنا العاشر زار مطرانية بيروت: رسالتنا أن نتكاتف جميعًا إلى جانب رئيس الجمهورية والدولة

LBCI
أخبار لبنان
08:29

​قائد الجيش: خطة الجيش في منطقة جنوب الليطاني تسير وفق الجدول الزمني المحدَّد والخطوات التي تحققت تعد إنجازا كبيرا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:09

روبيو وويتكوف الأحد في جنيف لمناقشة خطة ترامب لإنهاء النزاع في أوكرانيا (مسؤول أميركي)

LBCI
رياضة
11:18

بطولة إنكلترا... تشيلسي يحقق فوزه الثالث تواليا

LBCI
موضة وجمال
11:28

بعد صراع مع المرض... وفاة المصمم الشخصي السابق للأميرة ديانا عن 80 عاماً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-03

هكذا قتل إيليو أبو حنا…

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:01

الطيران الاسرائيلي استهدف سيارة على طريق زوطر الشرقية في النبطية

LBCI
أخبار دولية
06:04

ماكرون: مجموعة العشرين في خطر وتواجه صعوبة بالغة في حل الأزمات

LBCI
أخبار دولية
16:25

ترامب. أميركا أزالت غيمة سوداء عن الشرق الأوسط بتقليص حجم إيران... وسأدعو الرئيس عون إلى البيت الأبيض

LBCI
موضة وجمال
13:52

من ضحية تنمر الى اجمل امراة بالكون

LBCI
أخبار دولية
13:50

من الرؤية الى التنفيذ: السعودية تجذب الشركات العالمية… و680 مقرّاً ينتقل إلى الرياض

LBCI
أخبار لبنان
13:43

متري للـLBCI: العلاقة بين لبنان وسوريا سلكت طريقها العملية نحو التعافي من الشوائب

LBCI
أخبار لبنان
13:41

السفير البابوي باولو بورجيا للـLBCI: لمست حماسة واندفاعة لدى اللبنانيين لمواكبة زيارة البابا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

ورشة الطرق البابوية… محطة ضمن الخطة الوطنية الشاملة لوزارة الأشغال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

قلق إسرائيلي متصاعد من صمت حزب الله وترقّب لجولة قتال مؤجلة مع لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:51

توقيف شخص قام بتسميم أكثر من ٨ أشخاص بمادة "اللانيت" القاتلة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

هكذا سقط نوح زعيتر في قبضة المخابرات

LBCI
خبر عاجل
15:52

توقيف رئيسة إقليم لدى الجمارك باسكال إيليا والمراقب أول عزام الكنج والمراقبين رامي جمال وإدوار العلم

LBCI
خبر عاجل
13:24

الرئيس عون يعلن من الجنوب إلى العالم عن مبادرة بنقاط خمس...

LBCI
خبر عاجل
15:56

ترامب قال ردًا على سؤال إنه سيقوم بدعوة الرئيس عون لزيارة البيت الأبيض

LBCI
آخر الأخبار
15:18

مدير التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية توم حرب لـ جدل: خطاب الرئيس عون للإستهلاك المحلي وكان يجب أن يكون هناك خارطة طريق وهو خلط الأمور كلها بمجموعة واحدة ولا يمكن إستلام النقاط الخمس قبل حصر السلاح

LBCI
خبر عاجل
11:53

استهداف سيارة عند مدخل بلدة فرون - جنوب لبنان ومعلومات عن اصابات

LBCI
موضة وجمال
13:52

من ضحية تنمر الى اجمل امراة بالكون

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More