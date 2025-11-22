سباق Spinneys Women’s Race في جونية… مسار ممتد من حارة صخر وصولاً إلى ملعب فؤاد شهاب

ينطلق سباق SPINNEYS WOMEN’S RACE يوم غد الأحد من الطريق البحري في حارة صخر، وتحديدًا أمام ملعب فؤاد شهاب، ليتوجّه المشاركون نحو الطريق البحري لجونية مرورًا ببلدية جونية.

يتابع المسار بشكل مستقيم وصولًا إلى متجر SOPRA Ice Cream، حيث يتم الانعطاف يمينًا باتجاه القاعدة البحرية التابعة للجيش. ومن هناك، يستمر المشاركون حتى مدخل ملاعب التنس في نادي ATCL، ليتم الانعطاف يمينًا والدخول إلى النادي عبر ملاعب التنس وصولًا إلى منطقة المطاعم، ثم الانعطاف يسارًا باتجاه الطريق العام والخروج من المدخل الرئيسي للنادي.

بعد ذلك، يمتد المسار على الطريق البحري في صربا باتجاه مطعم ملك الطاووق، ثم يتابع نحو محطة وقود UNITED، قبل الانعطاف يسارًا والتقدّم بشكل مستقيم مرورًا بالمركز الطبي للجامعة الأميركية ومستشفى سان جون وصولًا إلى ساحة جونية.

من هناك، يسلك المشاركون الشارع الضيّق الواقع بين مبنى BETWEEN ومبنى ALFA، ثم يتوجهون مباشرة نحو بلدية جونية، قبل المتابعة عكس السير وصولًا إلى خطّ النهاية أمام ملعب فؤاد شهاب.