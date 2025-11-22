الأخبار
في عيد الاستقلال… السيدة الاولى افتتحت متحف الاستقلال في راشيا

2025-11-22 | 11:56
رعى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ممثلاً بالسيدة الأولى نعمت عون حفل افتتاح متحف الإستقلال بدعوة من بلدية راشيا الوادي الذي تم تأهيله وتجهيزه بهبة من مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية ممثلة بالوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة.

حضر الإحتفال نائب رئيس مجلس النواب الاسبق إيلي الفرزلي، وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، وزير الثقافة غسان سلامة، وزيرة السياحة لورا الخازن لحود، وزيرة البيئة تمارا الزين، وعدد من النواب.

وبعد جولة في أرجاء القلعة والمتحف تخللها شرح تفصيلي عن التقنيات المستخدمة وأقسام المتحف ومضمونه قدمه مدير مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية الأستاذ عبد السلام ماريني، جال الحضور في الغرف التي سجن فيها رجالات الإستقلال قبل بدء الإحتفال.

وفي كلمة لوزيرة السياحة لورا لحود، رأت أنه ما كان من مكان نحتفل به باستقلال لبنان اكثر رمزية من راشيا، حيث ولد الاستقلال وصيغت اسس الميثاق الوطني

وقالت: ”افتتاح متحف الاستقلال في هذا العام بالذات، يحمل رسائل اضافية، لبنان حزم امره“. 

وأضافت: "الاستقلال والسيادة هما خيارنا وقدرنا“.

وأوضحت الوزيرة لحود هذا المتحف، وكل العمل الانمائي اللافت الذي يحصل في راشيا، من تجديد السوق التراثي، ومشاريع الانارة التي تضيء على الجمال، وعلى الفرص المتاحة، هم تذكير بدور بلداتنا وقرانا، لا سيما تلك البعيدة جغرافيا عن العاصمة. تقدمون هنا مثالا لفضاءات جامعة.

وأكدت أن الجاذبية السياحية في قلب القرى والبلدات، حيث جمال العمران والناس والتاريخ،هي المدخل لطرح الاسئلة الضرورية عن ماضينا ومستقبلنا“. 

بدوره، ألقى الوزير سلامة كلمة قال فيها: "تراجع نفوذ الدولة اللبنانية وتراجعت هيبتها خلال عقود وعقود ومن الأمثلة على ذلك التقاعص وعدم اهتمامنا بهذا المكان الذي هو قبلة اللبنانيين إن سعوا لفهم تاريخهم أو تذكروا من جاء لهم باستقلالهم“. 

 

وأضاف: ”لذلك فإني بتأثر كبير أشكر كل من بادر لإحياء هذا المكان من خلال إنشاء متحف مختص بالاستقلال يجاور المتحف العسكري الموجود في الشق التابع لوزارة الدفاع من هذه القلعة الجبارة ويذكر الأجيال الصاعدة من اللبنانيين بأن استقلالهم لم يُمنح لهم بل أُخِذ عنوةً من الذين كانوا قد سرقوه".


