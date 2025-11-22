نشاطات بيروت ماراتون قبل سباق السيدات

ارتفاع درجات الحرارة... أمّا المنخفض الجويّ فمطلع الشهر المقبل

ارتفاع درجات الحرارة... أمّا المنخفض الجويّ فمطلع الشهر المقبل

رئيس الجمهورية في ذكرى استشهاد معوض: هو وقف إلى جانب اتفاق الطائف معتبراً إياه فرصة لإنهاء الحرب الأهلية