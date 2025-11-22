الأخبار
كركي يهنىء بالاستقلال: يبقى الأمان الاجتماعي جزءًا لا يتجزّأ من كرامة المواطن
أخبار لبنان
2025-11-22
كركي يهنىء بالاستقلال: يبقى الأمان الاجتماعي جزءًا لا يتجزّأ من كرامة المواطن
نقابة المحررين: نرفض مثول أي صحافي أمام أي جهة قضائية أو أمنية باستثناء محكمة المطبوعات
وزارة الزراعة ترفع علمًا جديدًا فوق مبناها
السابق
آخر الأخبار
17:04
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لـ CNBC عربية: الوضع في لبنان "هش للغاية" والأيام المقبلة "حاسمة"
17:04
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لـ CNBC عربية: الوضع في لبنان "هش للغاية" والأيام المقبلة "حاسمة"
أخبار دولية
15:37
رئيس الأركان الفرنسي يشدّد على ضرورة "الاستعداد" لخطر الحرب في أوروبا
15:37
رئيس الأركان الفرنسي يشدّد على ضرورة "الاستعداد" لخطر الحرب في أوروبا
منوعات
15:30
حطّم زجاجها الأمامي... بالون "ضال" يُجبر طائرة على الهبوط اضطرارياً بعد إقلاعها!
15:30
حطّم زجاجها الأمامي... بالون "ضال" يُجبر طائرة على الهبوط اضطرارياً بعد إقلاعها!
أخبار دولية
15:19
ماكرون يقول إنه يريد "بناء علاقة للمستقبل" مع الجزائر "تصحح أمورا كثيرة"
15:19
ماكرون يقول إنه يريد "بناء علاقة للمستقبل" مع الجزائر "تصحح أمورا كثيرة"
أخبار لبنان
15:10
تدابير سير غدًا بمناسبة إقامة ماراتون "سباق السيّدات" في جونيه
15:10
تدابير سير غدًا بمناسبة إقامة ماراتون "سباق السيّدات" في جونيه
أخبار لبنان
14:22
وزيرا الصناعة اللبناني والسعودي أشادا بحسن العلاقات وبتطوّرها نحو المزيد من الثبات بين البلدين
14:22
وزيرا الصناعة اللبناني والسعودي أشادا بحسن العلاقات وبتطوّرها نحو المزيد من الثبات بين البلدين
أخبار لبنان
13:47
هل سنرى الرئيس عون قريبا في واشنطن؟
13:47
هل سنرى الرئيس عون قريبا في واشنطن؟
أخبار لبنان
13:32
معرض عالمي للطوابع في بيروت
13:32
معرض عالمي للطوابع في بيروت
آخر الأخبار
13:35
الجيش الإسرائيلي: قضينا اليوم على ناشطين اثنين من حزب الله في ميفدون وحولا
13:35
الجيش الإسرائيلي: قضينا اليوم على ناشطين اثنين من حزب الله في ميفدون وحولا
منوعات
12:00
ميشيل أوباما تفجّر مفاجأة صادمة عن ولايتها كسيدة أولى: "شعرت بالضيق"
12:00
ميشيل أوباما تفجّر مفاجأة صادمة عن ولايتها كسيدة أولى: "شعرت بالضيق"
موضة وجمال
12:10
بعد الجدل الذي أُثير حول فوزها باللقب... هكذا ردّت ملكة جمال الكون 2025 فاطمة بوش!
12:10
بعد الجدل الذي أُثير حول فوزها باللقب... هكذا ردّت ملكة جمال الكون 2025 فاطمة بوش!
أخبار لبنان
13:17
إخبار للقضاء من كهرباء لبنان على خلفية صيانة معملين
13:17
إخبار للقضاء من كهرباء لبنان على خلفية صيانة معملين
تقارير نشرة الاخبار
14:11
عاصمة ايران قد لا تكون طهران في المستقبل
14:11
عاصمة ايران قد لا تكون طهران في المستقبل
تقارير نشرة الاخبار
14:08
هذا ما لا تعرفونه عن البابا الذي سيزورنا!
14:08
هذا ما لا تعرفونه عن البابا الذي سيزورنا!
تقارير نشرة الاخبار
13:58
الأطفال يرسمون ويكتبون عن لبنان الذي يحلمون به
13:58
الأطفال يرسمون ويكتبون عن لبنان الذي يحلمون به
أخبار لبنان
13:47
هل سنرى الرئيس عون قريبا في واشنطن؟
13:47
هل سنرى الرئيس عون قريبا في واشنطن؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
من الجنوب المحتل الرئيس يطلق مبادرة الاستقلال وعلى حالة النكران حزب الله يعلّق
13:44
من الجنوب المحتل الرئيس يطلق مبادرة الاستقلال وعلى حالة النكران حزب الله يعلّق
أخبار لبنان
13:32
معرض عالمي للطوابع في بيروت
13:32
معرض عالمي للطوابع في بيروت
مقدمة نشرة الاخبار
13:31
مقدمة النشرة المسائية 22-11-2025
13:31
مقدمة النشرة المسائية 22-11-2025
أخبار لبنان
13:26
نشاطات بيروت ماراتون قبل سباق السيدات
13:26
نشاطات بيروت ماراتون قبل سباق السيدات
أخبار لبنان
13:25
وليد البعريني يضرب من جديد
13:25
وليد البعريني يضرب من جديد
أخبار لبنان
12:35
سباق Spinneys Women's Race في جونية… مسار ممتد من حارة صخر وصولاً إلى ملعب فؤاد شهاب
12:35
سباق Spinneys Women's Race في جونية… مسار ممتد من حارة صخر وصولاً إلى ملعب فؤاد شهاب
حال الطقس
02:18
ارتفاع درجات الحرارة... أمّا المنخفض الجويّ فمطلع الشهر المقبل
02:18
ارتفاع درجات الحرارة... أمّا المنخفض الجويّ فمطلع الشهر المقبل
موضة وجمال
12:10
بعد الجدل الذي أُثير حول فوزها باللقب... هكذا ردّت ملكة جمال الكون 2025 فاطمة بوش!
12:10
بعد الجدل الذي أُثير حول فوزها باللقب... هكذا ردّت ملكة جمال الكون 2025 فاطمة بوش!
اسرار
23:43
أسرار الصحف المحلية ٢٢-١١-٢٠٢٥
23:43
أسرار الصحف المحلية ٢٢-١١-٢٠٢٥
خبر عاجل
07:33
غارات إسرائيلية استهدفت جرود شمسطار في البقاع
07:33
غارات إسرائيلية استهدفت جرود شمسطار في البقاع
أخبار لبنان
13:25
وليد البعريني يضرب من جديد
13:25
وليد البعريني يضرب من جديد
أخبار لبنان
15:10
تدابير سير غدًا بمناسبة إقامة ماراتون "سباق السيّدات" في جونيه
15:10
تدابير سير غدًا بمناسبة إقامة ماراتون "سباق السيّدات" في جونيه
خبر عاجل
01:18
شهيد في غارة من مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة على طريق زوطر الشرقية
01:18
شهيد في غارة من مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة على طريق زوطر الشرقية
