تدابير سير غدًا بمناسبة إقامة ماراتون “سباق السيّدات” في جونيه

صـدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـلي:



بتاريخ 23-11-2025 ستقيم جمعية بيروت ماراتون “سباق السيّدات” بإشراف الاتّحاد اللبناني لألعاب القوى، تحت عنوان “شو قصّتك” في منطقة جونيه وعلى خمس مراحل ولمسافة 5 كلم.



الانطلاق سيكون من السوق القديم في جونيه مقابل ملعب فؤاد شهاب الساعة 6.30 وصولًا إلى المجمّع العسكري، والعودة على الطريق نفسه.



لذلك، سيتمّ إقفال المسلك من مستديرة أبي نصر باتّجاه بلدية جونيه – ساحة جونيه مرورًا بالسوق القديم باتّجاه الشير وباتّجاه ATCL مستديرة المجمّع العسكري، وبالاتّجاه المعاكس شارع المركزية – ساحة جونيه تباعًا باتّجاه السوق القديم.



وذلك اعتبارًا من الساعة 5.00 صباحًا ولغاية الانتهاء.



يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة السّير.