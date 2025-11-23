الأخبار
الإمارات توجّه برقيات تهنئة إلى الرئيسين عون وسلام في عيد الاستقلال
أخبار لبنان
2025-11-22 | 23:03
بعث رئيس دولة الإمارات العربية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، رئيس لمناسبة ذكرى استقلال لبنان.
كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس جوزاف عون.
وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الإماراتية "
وام
".
