بالصورة: إضاءة برج خليفة بألوان علم لبنان... مرقص: لفتة كريمة تجسد عمق الروابط التي تجمع بلدينا

أخبار لبنان
2025-11-23 | 04:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
بالصورة: إضاءة برج خليفة بألوان علم لبنان... مرقص: لفتة كريمة تجسد عمق الروابط التي تجمع بلدينا
0min
بالصورة: إضاءة برج خليفة بألوان علم لبنان... مرقص: لفتة كريمة تجسد عمق الروابط التي تجمع بلدينا

كتب وزير الإعلام المحامي بول مرقص عبر منصة "إكس": "كل الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على مبادرتها الأخوية بإضاءة برج خليفة بألوان علم لبنان احتفالا بعيد الاستقلال. هذه اللفتة الكريمة تجسد عمق الروابط التي تجمع بلدينا وشعبينا".
 

أخبار لبنان

بول مرقص

الإمارات

برج خليفة

علم

لبنان

الإمارات توجّه برقيات تهنئة إلى الرئيسين عون وسلام في عيد الاستقلال
تدابير سير غدًا بمناسبة إقامة ماراتون “سباق السيّدات” في جونيه
آخر الأخبار
2025-11-10

الرئيس عون بعد لقائه نظيره البلغاري: وجّهنا وزيري خارجية لبنان وبلغاريا لإعداد مذكرة تفاهمٍ بين بلدينا تُجسّدُ عمق علاقاتنا الثنائية وتطابق رؤانا للقضايا المشتركة

LBCI
منوعات
2025-10-24

بارتفاع يفوق برج خليفة... إليكم موعد اكتمال أطول برج في العالم

LBCI
خبر عاجل
2025-09-25

معلومات للـLBCI: حزب الله لا يزال عند موقفه من إضاءة صخرة الروشة بصورتي السيدين الشهيدين والعلم والخبر المقدم إلى المحافظ لا يتضمن تفاصيل عن النشاط ولا أي تعهد بعدم إضاءة الصخرة

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-09

السيسي: شهد العالم لحظة تاريخية تجسد إنتصار إرادة السلام على منطق الحرب

أخبار لبنان
11:21

عودة: استقواء طرف على الآخرين أو جموح حزب عن إرادة الجماعة أو خروج فئة على سلطة الدولة لا يبني وطنا

LBCI
أخبار لبنان
11:18

رئيس الجمهورية اتصل بنظيره العراقي

LBCI
أخبار لبنان
10:35

الراعي: لا يُبنى وطن بالسلاح أو الشعارات أو التحديات

LBCI
أخبار لبنان
10:29

إيران: تصريحات وزير الخارجية اللبناني قوبلت فوراً برد إيجابي من عراقجي

أخبار لبنان
2025-11-11

باسيل: سفيرة الإتحاد الأوروبي أبلغتني ببدء عملية طوعية لإعادة 160 ألف نازح سوري عبر دفع مساعدات نقدية لهم

LBCI
أخبار دولية
07:48

رئيس الوزراء الكندي والمستشار الألماني أكدا دعمهما لخطة السلام الشاملة لإنهاء الحرب في غزة

LBCI
فنّ
2025-11-17

بعد اعتناقه الديانة المسيحية أويس مخللاتي يوضح "اللغط الكبير" ويؤكد: الرب هو من أوصلني الى هنا

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-17

وصول الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض

أخبار لبنان
10:29

إيران: تصريحات وزير الخارجية اللبناني قوبلت فوراً برد إيجابي من عراقجي

LBCI
رياضة
09:53

وزيرة الشباب والرياضة من سباق SPINNEYS WOMEN’S RACE: نحاول الترويج للرياضة كثقافة ونمط حياة

LBCI
أخبار لبنان
09:44

ماكرون: أعتقد أن الرئيس عون ألقى خطابا بالغ الأهمية وعبّر عمّا نراه نحن أيضا

LBCI
رياضة
07:13

جونية تستضيف سباق SPINNEYS WOMEN’S RACE... وهذا ما قاله النائب نعمة افرام للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:11

عاصمة ايران قد لا تكون طهران في المستقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:08

هذا ما لا تعرفونه عن البابا الذي سيزورنا!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:58

الأطفال يرسمون ويكتبون عن لبنان الذي يحلمون به

LBCI
أخبار لبنان
19:47

هل سنرى الرئيس عون قريبا في واشنطن؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:44

من الجنوب المحتل الرئيس يطلق مبادرة الاستقلال وعلى حالة النكران حزب الله يعلّق

LBCI
حال الطقس
08:43

الكتل الحارة تبدأ بالانكفاء الاثنين... ومنخفض جوي ممطر وسريع يوم الثلاثاء

LBCI
أخبار لبنان
18:35

سباق Spinneys Women’s Race في جونية… مسار ممتد من حارة صخر وصولاً إلى ملعب فؤاد شهاب

LBCI
أخبار لبنان
04:51

بالصورة: إضاءة برج خليفة بألوان علم لبنان... مرقص: لفتة كريمة تجسد عمق الروابط التي تجمع بلدينا

LBCI
موضة وجمال
18:10

بعد الجدل الذي أُثير حول فوزها باللقب... هكذا ردّت ملكة جمال الكون 2025 فاطمة بوش!

LBCI
أخبار دولية
06:15

"رجل يقتل امرأة كل يومين ونصف"... مسيرات في فرنسا للمطالبة بمكافحة العنف ضد النساء

LBCI
أخبار لبنان
19:25

وليد البعريني يضرب من جديد

LBCI
أخبار لبنان
21:10

تدابير سير غدًا بمناسبة إقامة ماراتون “سباق السيّدات” في جونيه

LBCI
علوم وتكنولوجيا
08:50

وثائق محكمة: ميتا طمست أدلة على أضرار وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية

