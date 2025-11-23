بالصورة: إضاءة برج خليفة بألوان علم لبنان... مرقص: لفتة كريمة تجسد عمق الروابط التي تجمع بلدينا

كتب وزير الإعلام المحامي بول مرقص عبر منصة "إكس": "كل الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على مبادرتها الأخوية بإضاءة برج خليفة بألوان علم لبنان احتفالا بعيد الاستقلال. هذه اللفتة الكريمة تجسد عمق الروابط التي تجمع بلدينا وشعبينا".