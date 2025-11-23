الراعي ذكر بثلاثية الصلاة والسجود وقرع الأجراس على نية نجاح زيارة البابا

ذكّر رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، البطاركة والمطارنة والرؤساء العامّين والرئيسات العامّات والرؤساء والرئيسات الإقليميّين، بإعلام كهنة الرعايا ورؤساء الأديار، "بإقامة ثلاثية صلاة وسجود للقربان المقدّس في 27، 28 و29 تشرين الثاني على نية نجاح زيارة قداسة البابا لاون الرابع عشر الرسولية للبنان، والتماس نعمة إحلال السلام العادل والدائم والشامل في لبنان وبلدان الشرق الأوسط. وكذلك قرع الأجراس في كل الكنائس الرعائية والأديار، ابتهاجًا، لمدة خمس دقائق، ساعة وصول قداسة البابا إلى مطار بيروت الساعة 3:45".