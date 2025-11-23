تيار المستقبل يعلق مشاركته في انتخابات نقابة أطباء الأسنان

أعلن "تيار المستقبل" تعليق مشاركته في انتخابات نقابة أطباء الأسنان في لبنان، ترشحاً وانتخاباً، "حرصاً على وحدة النقابة ودورها، في ظل ما تشهده هذه الانتخابات من اصطفافات طائفية غير معهودة، وتجاذبات تبتعد عن جوهر العمل النقابي، ومحاولات لجر النقابة إلى ساحات لا تمت بصلة إلى رسالتها الوطنية والمهنية".