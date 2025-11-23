مكتب نتنياهو: الجيش الإسرائيلي استهدف رئيس أركان حزب الله في بيروت

أعلن مكتب رئاسة مجلس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي استهدف رئيس أركان حزب الله في قلب بيروت، وهو المسؤول عن قيادة عمليات تعزيز وتسليح التنظيم.



وقال المكتب في بيان، إن نتنياهو أعطى الأمر بتنفيذ الهجوم بناءً على توصية وزير الدفاع ورئيس الأركان.



وأكد أن إسرائيل عازمة على العمل لتحقيق أهدافها في أي مكان وفي أي وقت.