وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول إن المستهدف في عملية الضاحية الجنوبية هو أبو علي الطبطبائي... فمن هو؟

استهدفت غارة اسرائيلية منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية بعد ظهر اليوم.



ونقلت وسائل اعلام اسرائيلية عن مصار قولها إن المستهدف في عملية الضاحية الجنوبية هو أبو علي الطبطبائي.



فمن هو؟



هيثم علي طباطبائي، المعروف بـ"أبو علي طباطبائي"، يُعدّ واحداً من أبرز القادة العسكريين في "حزب الله" وأكثرهم تأثيراً في الملفات الإقليمية الحسّاسة، من لبنان إلى سوريا واليمن.



وكانت وزارة الخارجية الأميركية – برنامج مكافآت من أجل العدالة (RFJ) قد عرضت مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لقاء معلومات عن هيثم علي طباطبائي، المُدرج على لائحة "الإرهابيين" العالميين المحدّدين بشكل خاص (SDGT) منذ 26 تشرين الأول 2016، وفق الأمر التنفيذي 13224.



وتشير الخارجية الأميركية إلى أنّ "طباطبائي لعب دوراً مركزياً في عمليات الحزب في سوريا واليمن، سواء على مستوى قيادة القوات الخاصة أو تدريب مجموعات حليفة.



ويُعتبر طباطبائي من القادة البارزين في وحدة الرضوان، وهي القوة الخاصة التي تُكلَّف بمهام هجومية خلف الحدود وعمليات نوعية.

وتقول تقارير مركز ألما الإسرائيلي إن طباطبائي تولّى في أواخر 2024 قيادة الجبهة الجنوبية للحزب خلفاً لعلي كركي الذي استشهد في أيلول 2024.