وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول إن المستهدف في عملية الضاحية الجنوبية هو أبو علي الطبطبائي... فمن هو؟

أخبار لبنان
2025-11-23 | 08:08
مشاهدات عالية
وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول إن المستهدف في عملية الضاحية الجنوبية هو أبو علي الطبطبائي... فمن هو؟
2min
وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول إن المستهدف في عملية الضاحية الجنوبية هو أبو علي الطبطبائي... فمن هو؟

استهدفت غارة اسرائيلية منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية بعد ظهر اليوم.

ونقلت وسائل اعلام اسرائيلية عن مصار قولها إن المستهدف في عملية الضاحية الجنوبية هو أبو علي الطبطبائي.

فمن هو؟

هيثم علي طباطبائي، المعروف بـ"أبو علي طباطبائي"، يُعدّ واحداً من أبرز القادة العسكريين في "حزب الله" وأكثرهم تأثيراً في الملفات الإقليمية الحسّاسة، من لبنان إلى سوريا واليمن. 

وكانت وزارة الخارجية الأميركية – برنامج مكافآت من أجل العدالة (RFJ) قد عرضت مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لقاء معلومات عن هيثم علي طباطبائي، المُدرج على لائحة "الإرهابيين" العالميين المحدّدين بشكل خاص (SDGT) منذ 26 تشرين الأول 2016، وفق الأمر التنفيذي 13224.

وتشير الخارجية الأميركية إلى أنّ "طباطبائي لعب دوراً مركزياً في عمليات الحزب في سوريا واليمن، سواء على مستوى قيادة القوات الخاصة أو تدريب مجموعات حليفة.

ويُعتبر طباطبائي من القادة البارزين في وحدة الرضوان، وهي القوة الخاصة التي تُكلَّف بمهام هجومية خلف الحدود وعمليات نوعية.
 
وتقول تقارير مركز ألما الإسرائيلي إن طباطبائي تولّى في أواخر 2024 قيادة الجبهة الجنوبية للحزب خلفاً لعلي كركي الذي استشهد في أيلول 2024.

أخبار لبنان

الإعلام

الإسرائيلية

المستهدف

عملية

الضاحية

الجنوبية

الطبطبائي...

LBCI
خبر عاجل
07:58

وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر: المستهدف في عملية الضاحية الجنوبية هو أبو علي الطبطبائي

LBCI
خبر عاجل
09:07

مصدر لبناني للـLBCI: المستهدف هو هيثم الطبطبائي والاستهداف خلف إصابات عدة

LBCI
خبر عاجل
10:46

مصدران لبنانيان يؤكدان للـLBCI أن الاحتلال الاسرائيلي تمكن من اغتيال أبو علي الطبطبائي

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-07

الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الإسرائيلي المسير يحلق في أجواء الضاحية الجنوبية وعرمون - بشامون وخلدة

LBCI
أخبار لبنان
10:47

سلام: الاعتداء على الضاحية يتطلب توحيد كل الجهود خلف الدولة ومؤسساتها

LBCI
أخبار لبنان
10:10

قبلان: الدولة مطالبة بأن تكون بحجم الضامن الوطني لا الإدانات الفارغة

LBCI
أخبار لبنان
10:05

جعجع: ادعو مجلس الوزراء إلى جلسة طارئة لوضع قراري مجلس الوزراء في 5 و 7 آب موضع التنفيذ

LBCI
أخبار لبنان
09:29

الرئيس عون: استهداف اسرائيل الضاحية الجنوبية دليل آخر على انها لا تأبه للدعوات المتكررة لوقف اعتداءاتها على لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-21

جولة تفقدية مثمرة لوزيرة الشباب والرياضة إلى المسبح الأولمبي في ضبية

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-14

بخاري من نقابة المحررين: لبنان مقبل على كل خير والمملكة منفتحة على مكوناته كافة وتدعمه

LBCI
خبر عاجل
08:41

امال شحادة للـ LBCI: اسرائيل تتوقع الرد وتصعيد حزب الله والجيش الاسرائيلي لم يتوقف عن التدريب ومستعد للمواجهة ويرى أنه وحده القادر على نزع سلاح حزب الله

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-06

الخارجية الأميركية: سنواصل استخدام كل الأدوات حتى لا يشكل حزب الله تهديدا للشعب اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
08:53

النقابات تنتخب: مواجهة في الصيادلة وتنافس ثنائي في الفيزيائيين

LBCI
أخبار لبنان
08:42

لقاء لتيار التغيير في النبطية بمناسبة تأسيسه تحت شعار "عودة الجنوب وبناء دولة"

LBCI
رياضة
08:33

جونية استقبلت سباق السيدات لمسافة ٥ كلم

LBCI
أخبار لبنان
06:41

النائب حسن فضل الله: الاستقلال الحقيقي ينتزع ولا يُمنح

LBCI
أخبار لبنان
04:35

الراعي: لا يُبنى وطن بالسلاح أو الشعارات أو التحديات

LBCI
أخبار لبنان
04:29

إيران: تصريحات وزير الخارجية اللبناني قوبلت فوراً برد إيجابي من عراقجي

LBCI
رياضة
03:53

وزيرة الشباب والرياضة من سباق SPINNEYS WOMEN’S RACE: نحاول الترويج للرياضة كثقافة ونمط حياة

LBCI
أخبار لبنان
03:44

ماكرون: أعتقد أن الرئيس عون ألقى خطابا بالغ الأهمية وعبّر عمّا نراه نحن أيضا

LBCI
رياضة
01:13

جونية تستضيف سباق SPINNEYS WOMEN’S RACE... وهذا ما قاله النائب نعمة افرام للـLBCI

LBCI
حال الطقس
02:43

الكتل الحارة تبدأ بالانكفاء الاثنين... ومنخفض جوي ممطر وسريع يوم الثلاثاء

LBCI
أخبار لبنان
08:08

وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول إن المستهدف في عملية الضاحية الجنوبية هو أبو علي الطبطبائي... فمن هو؟

LBCI
خبر عاجل
07:47

معلومات أولية عن غارة استهدفت حارة حريك

LBCI
أخبار لبنان
22:51

بالصورة: إضاءة برج خليفة بألوان علم لبنان... مرقص: لفتة كريمة تجسد عمق الروابط التي تجمع بلدينا

LBCI
خبر عاجل
08:17

امال شحادة للـ LBCI: الاستهداف الاسرائيلي لم يتم فقط من خلال معلومات من مسيرات اسرائيلية استخباراتية انما من معلومات دقيقة وصلت للجيش الاسرائيلي من الضاحية الجنوبية

LBCI
أخبار لبنان
12:35

سباق Spinneys Women’s Race في جونية… مسار ممتد من حارة صخر وصولاً إلى ملعب فؤاد شهاب

LBCI
موضة وجمال
12:10

بعد الجدل الذي أُثير حول فوزها باللقب... هكذا ردّت ملكة جمال الكون 2025 فاطمة بوش!

LBCI
أخبار دولية
00:15

"رجل يقتل امرأة كل يومين ونصف"... مسيرات في فرنسا للمطالبة بمكافحة العنف ضد النساء

