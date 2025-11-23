جعجع: ادعو مجلس الوزراء إلى جلسة طارئة لوضع قراري مجلس الوزراء في 5 و 7 آب موضع التنفيذ

توجه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في بيان الى رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس الحكومة اللبنانية، قائلًا: "لمواجهة الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف اليوم الضاحية الجنوبية، لا نستطيع التصرف كالعادة: مهاجمة إسرائيل ولعنها، والتقدُّم بشكوى إلى مجلس الأمن. فهذه الخطوات لم تُفِد يوما بشيء، وعلى الأكيد لن تفيد اليوم".

وأضاف: ”إذا كان لدينا أي طريقة، وأؤكد أي طريقة، لإقامة توازن عسكري شرعي يمكِّننا من إيقاف الهجمات الاسرائيلية على لبنان، وإذا كان لدينا أي وسيلة لتحقيق ذلك، فلنعتمدها فورًا“.

وأوضح أنه "إذا لم يكن لدينا هذا الخيار، فلا يبقى أمامنا إلا طريق واحد لا غير:

الاستعانة بأصدقاء لبنان، غربًا وشرقًا، وفي طليعتهم الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية، مع محبتي واحترامي للآخرين جميعاً، وذلك للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وانسحابها من لبنان“.

ورأى أن ”ما تطلبه الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية لمساعدة لبنان هو قيام دولة فعلية في لبنان فحسب، تحتكر السلاح كله والقرارين العسكري والأمني كليا. وأصلاً، وقبل ان يكون هذا مطلبا لواشنطن والرياض وسائر العواصم الغربية والعربية، كان مطلبنا جميعا نحن اللبنانيين، بدءا باتفاق الطائف، مرورا بقرارات مجلس الأمن 1559 و1680 و1701، وليس انتهاء باتفاقية 27 تشرين الثاني 2024 وقراري مجلس الوزراء في ٥ و ٧ آب 2025“.

وتمنى دعوة مجلس الوزراء إلى جلسة طارئة لوضع قراري مجلس الوزراء في 5 و 7 آب موضع التنفيذ، وإجراء مشاورات سريعة وفي العمق وبالتفاصيل كلها مع الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية وبقية أصدقاء لبنان، للاستعانة بقدراتهم على وقف الاعتداءات الإسرائيلية نهائيًا، وسحب إسرائيل من لبنان، والعودة إلى اتفاقية الهدنة لعام 1949.