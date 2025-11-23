الأخبار
الرئيس عون: استهداف اسرائيل الضاحية الجنوبية دليل آخر على انها لا تأبه للدعوات المتكررة لوقف اعتداءاتها على لبنان

أخبار لبنان
2025-11-23 | 09:29
الرئيس عون: استهداف اسرائيل الضاحية الجنوبية دليل آخر على انها لا تأبه للدعوات المتكررة لوقف اعتداءاتها على لبنان

اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان استهداف اسرائيل الضاحية الجنوبية من بيروت بعد ظهر اليوم وتزامن هذا الاعتداء مع ذكرى الاستقلال "دليل آخر على انها لا تأبه للدعوات المتكررة لوقف اعتداءاتها على لبنان وترفض تطبيق القرارات الدولية وكل المساعي والمبادرات المطروحة لوضع حد للتصعيد واعادة الاستقرار ليس فقط إلى لبنان بل إلى المنطقة كلها ".

وقال الرئيس عون: "لبنان الذي التزم وقف الأعمال العدائية منذ ما يقارب سنة حتى اليوم ، وقدم المبادرة تلو المبادرة، يجدد دعوته للمجتمع الدولي بان يتحمل مسؤوليته ويتدخل بقوة وبجدية لوقف الاعتداءات على لبنان وشعبه منعا لاي تدهور يعيد التوتر إلى المنطقة من جهة، وحقناً لمزيد من الدماء من جهة اخرى".

أخبار لبنان

استهداف

اسرائيل

الضاحية

الجنوبية

للدعوات

المتكررة

اعتداءاتها

لبنان

