سلام: الاعتداء على الضاحية يتطلب توحيد كل الجهود خلف الدولة ومؤسساتها

— Nawaf Salam نواف سلام (@nawafsalam) November 23, 2025
ان الاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم يتطلب توحيد كل الجهود خلف الدولة ومؤسساتها.
إنّ حماية اللبنانيين ومنع انزلاق البلاد إلى مسارات خطرة هي أولوية الحكومة في هذه المرحلة الدقيقة. فهي ستواصل العمل بشتى الوسائل السياسية والدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة، من أجل حماية…