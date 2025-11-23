أدرعي: قضينا على المدعو هيثم علي الطبطبائي قائد أركان حزب الله

#عاجل 🔸جيش الدفاع قضى على الإرهابي المدعو هيثم علي الطبطبائي قائد أركان حزب الله الارهابي



🔸أغار جيش الدفاع في وقت سابق اليوم في منطقة ضاحية بيروت الجنوبية وقضى على الإرهابي المدعو هيثم علي الطبطبائي قائد أركان حزب الله الإرهابي.



🔸لقد كان المدعو الطبطبائي عنصرًا مركزيًا في… pic.twitter.com/f00ar4LJd1 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 23, 2025

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه "في وقت سابق اليوم أغار الجيش الاسرائيلي في منطقة ضاحية بيروت الجنوبية وقضى على المدعو هيثم علي الطبطبائي قائد أركان حزب الله".وقال ادرعي عبر منصة "إكس": "لقد كان المدعو الطبطبائي عنصرًا مركزيًا في حزب الله حيث انضم إلى صفوفه في ثمانيات القرن الماضي وتولى سلسلة مناصب قيادية ومنها قائد وحدة الرضوان ومسؤول العمليات لحزب الله في سوريا في اطار مهامه في سوريا عزز تموضع الحزب في سوريا".وأضاف: "خلال الحرب تولى منصب قائد منظومة العمليات في حزب الله وكان مسؤولًا عن بلورة صورة الوضع في حزب الله وبناء القوة. خلال عملية سهام الشمال وبعد القضاء على معظم القيادة العسكرية للحزب تولى مسؤولية ادارة الحرب مع إسرائيل".ولفت الى انه في ختام عملية سهام الشمال تولى الطبطبائي منصب قائد أركان حزب الله وفي اطار ذلك قاد عملية اعادة اعمار حزب الله وقاد معظم الوحدات فيه وعمل على اعادة تأهيلها للحرب مع إسرائيل.وأشار ادرعي الى انه "طيلة سنواته في حزب الله عمل على تعزيز قدرات حزب الله وكان عنصرًا بارزًا في تطوير وحدة قوة الرضوان وأنه قاد الطبطبائي قيادة حزب الله ونظرًا لعلاقاته وقدراته شكل عنصرًا ذو خبرة وقوة ملموستين في حزب الله".