تعرفوا الى هيثم علي الطبطبائي...

هيثم علي الطبطبائي، قاسم حُسين برجاوي، مصطفى أسعد برو، ورفعت أحمد حسين، هم شهداءُ حزبِ الله، الذين نعاهم الحزب منذ قليل، بعدَ الاعتداءِ الاسرائيلي الأخير الذي طالَ الضاحية الجنوبية لبيروت عصرَ اليوم، ليؤكدَ أن أجندةَ إسرائيل، لا ترتبطُ بردودِ فعلٍ على مواقفَ لبنانية.فبالنسبة إليها، الأهداف العسكرية مُباحة، ويبقى التوقيت والظروف، وهدف اليوم، هيثم طبطبائي، المطلوب من أميركا، التي وضعت خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه..الطبطبائي كان قد التحقَ بصفوفِ المُقاومة الإسلاميّة منذ تأسيسِها، وخضعَ للعديد من الدورات العسكرية والقيادية، وشاركَ في العديدِ من العمليّات العسكرية، وخصوصًا النوعية، على مواقع وقوّات الجيش الإسرائيلي وعملائه خلال فترة ما قبل التحرير عام 2000.كما قاد المواجهات على محور الخِيام إبان عدوانِ تموز 2006، واستلم مسؤولية قوّات التدخل في حزبِ الله وشارك في تأسيس وتطوير قوّة الرضوان. كذلك أُوكِلَت إليه مهام قيادية عليا على مستوى محور المُقاومة في مختلف ساحاته، وتوّلى مسؤولية ركن العمليات في حزب الله خلال معركة طوفان الأقصى، وكان من القادة الجهاديين الكبار الذين أداروا وأشرفوا على عمليّاتِ الحزب خلال معركة أُولي البأس عام 2024.