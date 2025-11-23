نتنياهو: نحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية الالتزام بنزع سلاح حزب الله لحماية اللبنانيين

أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أن اسرائيل لن تسمح بأن يشكل حزب الله تهديدا من جديد.



وحمّل نتنياهو الدولة اللبنانية مسؤولية الالتزام بنزع سلاح حزب الله لحماية المواطنين اللبنانيين.



وقال: "أتوقع من الحكومة اللبنانية أن تفي بالتزاماتها وتعهداتها وأن تجرد حزب الله من سلاحه".







