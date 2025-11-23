الأخبار
نتنياهو: نحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية الالتزام بنزع سلاح حزب الله لحماية اللبنانيين
أخبار لبنان
2025-11-23 | 15:58
نتنياهو: نحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية الالتزام بنزع سلاح حزب الله لحماية اللبنانيين
نتنياهو: نحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية الالتزام بنزع سلاح حزب الله لحماية اللبنانيين
أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أن اسرائيل لن تسمح بأن يشكل حزب الله تهديدا من جديد.
وحمّل نتنياهو الدولة اللبنانية مسؤولية الالتزام بنزع سلاح حزب الله لحماية المواطنين اللبنانيين.
وقال: "أتوقع من الحكومة اللبنانية أن تفي بالتزاماتها وتعهداتها وأن تجرد حزب الله من سلاحه".
أخبار لبنان
مقالات ذات صلة
أخبار دولية
2025-10-13
ترامب في الكنيست: الولايات المتحدة تدعم الرئيس اللبناني لنزع سلاح حزب الله وبناء دولة تعيش بسلام
أخبار دولية
2025-10-13
ترامب في الكنيست: الولايات المتحدة تدعم الرئيس اللبناني لنزع سلاح حزب الله وبناء دولة تعيش بسلام
0
خبر عاجل
13:09
نتنياهو: لن نسمح بأن يشكل حزب الله تهديدا من جديد وأتوقع من الحكومة اللبنانية أن تفي بالتزاماتها وتعهداتها وأن تجرد حزب الله من سلاحه
خبر عاجل
13:09
نتنياهو: لن نسمح بأن يشكل حزب الله تهديدا من جديد وأتوقع من الحكومة اللبنانية أن تفي بالتزاماتها وتعهداتها وأن تجرد حزب الله من سلاحه
0
خبر عاجل
2025-11-06
مسؤول عسكري اسرائيلي: موجة الهجمات اليوم على لبنان "برومو" لما ستنفذه اسرائيل خلال ايام اذا لم تتخذ الحكومة اللبنانية خطوات عملية لنزع سلاح حزب الله
خبر عاجل
2025-11-06
مسؤول عسكري اسرائيلي: موجة الهجمات اليوم على لبنان "برومو" لما ستنفذه اسرائيل خلال ايام اذا لم تتخذ الحكومة اللبنانية خطوات عملية لنزع سلاح حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-17
إسرائيل تستعد لمواجهة مزدوجة مع إيران ولبنان وسط تعثّر الجهود لنزع سلاح حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-17
إسرائيل تستعد لمواجهة مزدوجة مع إيران ولبنان وسط تعثّر الجهود لنزع سلاح حزب الله
صحف اليوم
00:35
بري لـ"الشرق الأوسط" عن خطاب الرئيس عون: إنه استقلالي شكلاً ومكاناً ومضموناً
صحف اليوم
00:35
بري لـ"الشرق الأوسط" عن خطاب الرئيس عون: إنه استقلالي شكلاً ومكاناً ومضموناً
0
صحف اليوم
00:21
مصدر لـ"الأنباء" الكويتية: معظم التهديدات بالحرب تأتي في إطار التهويل وممارسة الضغط على لبنان
صحف اليوم
00:21
مصدر لـ"الأنباء" الكويتية: معظم التهديدات بالحرب تأتي في إطار التهويل وممارسة الضغط على لبنان
0
صحف اليوم
00:03
لبنان في انتظار البابا لاون... وهذا ما كشفته معلومات "الأنباء" الكويتية
صحف اليوم
00:03
لبنان في انتظار البابا لاون... وهذا ما كشفته معلومات "الأنباء" الكويتية
0
صحف اليوم
23:54
مصدر سياسي لـ"الأنباء" الكويتية: تل أبيب لا تريد إعطاء المسار السياسي فرصة للنجاح
صحف اليوم
23:54
مصدر سياسي لـ"الأنباء" الكويتية: تل أبيب لا تريد إعطاء المسار السياسي فرصة للنجاح
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
منوعات
2025-11-20
صادمة في بلد عربي... مراهقة تفارق الحياة على يد والدها بعد "تأديبها" في الشارع: لهذا السبب!
منوعات
2025-11-20
صادمة في بلد عربي... مراهقة تفارق الحياة على يد والدها بعد "تأديبها" في الشارع: لهذا السبب!
0
أخبار دولية
00:53
البيت الابيض يصف المحادثات مع أوكرانيا بأنها "خطوة هامة إلى الأمام"
أخبار دولية
00:53
البيت الابيض يصف المحادثات مع أوكرانيا بأنها "خطوة هامة إلى الأمام"
0
أخبار دولية
07:00
البابا يدعو إلى الإفراج الفوري عن أكثر من 300 شخص اختُطفوا من مدرسة كاثوليكية في نيجيريا
أخبار دولية
07:00
البابا يدعو إلى الإفراج الفوري عن أكثر من 300 شخص اختُطفوا من مدرسة كاثوليكية في نيجيريا
0
أخبار دولية
00:53
واشنطن وكييف تؤكدان أن أي اتفاق سلام محتمل يجب أن "يحترم بالكامل" سيادة أوكرانيا
أخبار دولية
00:53
واشنطن وكييف تؤكدان أن أي اتفاق سلام محتمل يجب أن "يحترم بالكامل" سيادة أوكرانيا
أخبار لبنان
15:58
نتنياهو: نحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية الالتزام بنزع سلاح حزب الله لحماية اللبنانيين
أخبار لبنان
15:58
نتنياهو: نحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية الالتزام بنزع سلاح حزب الله لحماية اللبنانيين
0
أخبار لبنان
15:53
تعرفوا الى هيثم علي الطبطبائي...
أخبار لبنان
15:53
تعرفوا الى هيثم علي الطبطبائي...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
من تحت القصف: جنوبيون يطرحون بديلاً عن واقع مفروض
تقارير نشرة الاخبار
13:56
من تحت القصف: جنوبيون يطرحون بديلاً عن واقع مفروض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
تل أبيب تتباهى باغتيال طبطبائي: ضربة للرجل الثاني في حزب الله وتصعيد مفتوح
تقارير نشرة الاخبار
13:49
تل أبيب تتباهى باغتيال طبطبائي: ضربة للرجل الثاني في حزب الله وتصعيد مفتوح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الرياضة تدخل كل البيوت وكل الأعمار
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الرياضة تدخل كل البيوت وكل الأعمار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
مظاهرة رياضية في جونيه تمثلت بسباق السيدات لجمعية بيروت ماراثون
تقارير نشرة الاخبار
13:45
مظاهرة رياضية في جونيه تمثلت بسباق السيدات لجمعية بيروت ماراثون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
للمرة الاولى منذ 2019... جائزة اللوتو تتخطى الـ2 مليون دولار!
تقارير نشرة الاخبار
13:41
للمرة الاولى منذ 2019... جائزة اللوتو تتخطى الـ2 مليون دولار!
0
أخبار لبنان
13:32
بعد الضربة الإسرائيلية... هكذا يبدو الوضع في الضاحية الجنوبية
أخبار لبنان
13:32
بعد الضربة الإسرائيلية... هكذا يبدو الوضع في الضاحية الجنوبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
"الريجي" مثال لمؤسسة عامة لا تتّكل على خزينة الدولة... اليكم الدليل
تقارير نشرة الاخبار
13:29
"الريجي" مثال لمؤسسة عامة لا تتّكل على خزينة الدولة... اليكم الدليل
أخبار لبنان
14:11
حزب الله ينعى "القائد الجهادي الكبير" هيثم علي الطبطبائي
أخبار لبنان
14:11
حزب الله ينعى "القائد الجهادي الكبير" هيثم علي الطبطبائي
حال الطقس
02:43
الكتل الحارة تبدأ بالانكفاء الاثنين... ومنخفض جوي ممطر وسريع يوم الثلاثاء
حال الطقس
02:43
الكتل الحارة تبدأ بالانكفاء الاثنين... ومنخفض جوي ممطر وسريع يوم الثلاثاء
منوعات
11:24
من ملكة جمال إلى راهبة… إليكم قصة "الأخت إيفا" الّتي ضجت العالم
منوعات
11:24
من ملكة جمال إلى راهبة… إليكم قصة "الأخت إيفا" الّتي ضجت العالم
أخبار لبنان
11:56
أدرعي: قضينا على المدعو هيثم علي الطبطبائي قائد أركان حزب الله
أخبار لبنان
11:56
أدرعي: قضينا على المدعو هيثم علي الطبطبائي قائد أركان حزب الله
أخبار لبنان
08:08
وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول إن المستهدف في عملية الضاحية الجنوبية هو أبو علي الطبطبائي... فمن هو؟
أخبار لبنان
08:08
وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول إن المستهدف في عملية الضاحية الجنوبية هو أبو علي الطبطبائي... فمن هو؟
أخبار لبنان
16:28
هكذا علق علي لاريجاني على استشهاد الطبطبائي
أخبار لبنان
16:28
هكذا علق علي لاريجاني على استشهاد الطبطبائي
خبر عاجل
07:47
معلومات أولية عن غارة استهدفت حارة حريك
خبر عاجل
07:47
معلومات أولية عن غارة استهدفت حارة حريك
منوعات
10:00
طفل من عكار يخطف القلوب برقصته الوطنية في عيد الاستقلال (فيديو)
منوعات
10:00
طفل من عكار يخطف القلوب برقصته الوطنية في عيد الاستقلال (فيديو)
