هكذا علق علي لاريجاني على استشهاد الطبطبائي

في ليلة استشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، استشهد واحد من السائرين الصادقين على نهج سيدة نساء العالمين، الأخ المجاهد هيثم علي طباطبائي، أحد القادة الكبار في حزب الله، مع عدد من رفاقه، على يد الصهاينة المجرمين



وقد بلغوا ما تمنوه، لكن نتنياهو ما زال يواصل مغامراته إلى… — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) November 23, 2025

أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أنه "في ليلة استشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، استشهد واحد من السائرين الصادقين على نهج سيدة نساء العالمين، الأخ المجاهد هيثم علي طباطبائي، أحد القادة الكبار في حزب الله، مع عدد من رفاقه، على يد الصهاينة المجرمين".وقال لاريجاني: "قد بلغوا ما تمنوه، لكن نتنياهو ما زال يواصل مغامراته إلى أن يدرك الجميع أنه ما عاد بقي طريق إلا مواجهة هذا الكيان المزيف".وتقدم بأحر التعازي إلى سماحة الأمين العام لحزب الله وإلى المجاهدين في صفوفه بهذه الشهادة المباركة.