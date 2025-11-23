هكذا علق علي لاريجاني على استشهاد الطبطبائي

في ليلة استشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، استشهد واحد من السائرين الصادقين على نهج سيدة نساء العالمين، الأخ المجاهد هيثم علي طباطبائي، أحد القادة الكبار في حزب الله، مع عدد من رفاقه، على يد الصهاينة المجرمين
وقد بلغوا ما تمنوه، لكن نتنياهو ما زال يواصل مغامراته إلى…
— Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) November 23, 2025
