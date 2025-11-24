فريد البستاني يثمّن جهود رسامني: عملٌ عادل في وزارة الأشغال في كلّ المناطق

ثَمَّنَ النائب فريد البستاني الجهود التي يبذلها وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني خلال الأشهر المنصرمة، مشيدًا بالإداء المسؤول الذي أظهره في إدارة ملفات الوزارة وتعاطيه العادل في توزيع الأعمال على مختلف المناطق اللبنانية.

وأعرب البستاني عن تقديره لما تقوم به وزارة الأشغال من أعمال تزفيت وصيانة للطرق، شاكرًا لرسامني الاهتمام الذي أولاه لقضاء الشوف، ولا سيما بلدة دير القمر، التي شهدت تنفيذ أعمال تزفيت طال انتظارها وأسهمت في تحسين السلامة المرورية وتسهيل حركة الانتقال.



وأكد أن "العمل المتوازن في وزارة الأشغال يعكس رؤية وطنية واضحة تقوم على خدمة جميع اللبنانيين دون استثناء"، داعيًا إلى "استمرار هذه المقاربة لما لها من أثر مباشر على حياة المواطنين اليومية".