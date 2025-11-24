وزيرة البيئة شاركت ممثلة رئيس الجمهورية بتشريفات عيد الاستقلال في قلعة راشيا

زارت وزيرة البيئة تمارا الزين ممثّلة رئيس الجمهورية، قلعة راشيا وشاركت في التشريفات الرسمية لعيد الإستقلال.

وحضر الزيارة قائد موقع راشيا، قائد الشرطة العسكرية في راشيا، قائمقام راشيا، قائمقام البقاع الغربي، رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ، رئيس اتحاد بلديات قلعة الاستقلال، رئيس بلدية راشيا وفاعليات رسمية وعسكرية ومحلية.

ودوّنت الزين كلمة في سجلّ الشرف الخاص بالقلعة كان مضمونها: "في عيد الإستقلال، تحية إجلالٍ لكل النساء والرجال الذين آمنوا به وساهموا بتحقيقه وناضلوا لصونه، بالفكرِ والقولِ والقبضةِ والبذلِ والتضحيات. ونحن نستذكرهم اليوم جميعا، على مر الأزمنة، نردد ما قاله سعيد عقل: فاصمد لبنان ما بك وهنُ، سوف نبقى، لا بدّ في الأرضِ من حقٍ وما من حقٍ ولم نبقَ نحنُ. وعهدنا استكمال استقلالنا".