"لقاء سيدة الجبل": نطالب بمصادرة ما تبقى من سلاح "حزب الله"

عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي في مقر الاشرفيه، حضورياً والكترونياً.



وأصدر المجتمعون بيانا طالبوا فيه، قبل زيارة قداسة البابا لاون الرابع عشر إلى أرض لبنان التي تنادي معه وإلى جانبه للسلام، "السلطة اللبنانية بكل تراتبيتها الدستورية، بالتعامل مع وجود ما تبقّى من سلاح مع "حزب الله" سلاحاً خارجاً عن القانون والدستور والعمل على مصادرته بشكلٍ واضح، حمايةً لجميع البنانيين لأي طائفةٍ أو بيئةٍ انتموا".



وشددوا على أن "لا خلاص للبنان إلا بالعودة إلى اتفاق الهدنة مع اسرائيل وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة. ورغم الظروف،ينتظر لبنان بابتهاج زيارة قداسته ويصرّ على استقباله بفرحٍ وأمنٍ واستقرار ورجاء من قبل جميع اللبنانيين".