الحجار التقى نظيره الفرنسي... وهذا ما جرى بحثه

عقد وزير الداخلية أحمد الحجار اجتماعا مثمرا مع نظيره الفرنسي لوران نونييز، في مقر وزارة الداخلية الفرنسية في باريس، بحضور سفير لبنان ربيع الشاعر.

في مستهل اللقاء، شكر الوزير الحجار فرنسا على وقوفها الدائم إلى جانب لبنان وشعبه، مثنيا على الدور المحوري الذي تضطلع به حاليا كشريك أساسي في لجنة "الميكانيزم"، من أجل تثبيت الإستقرار في جنوب لبنان، ودعم الجهود المبذولة للإنسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف الإعتداءات الاسرائيلية المستمرة.

هذا وتم البحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصا في المجالات الأمنية، ومكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، ومكافحة المخدرات، إلى جانب التعاون في ضبط الحدود ومواجهة الهجرة غير الشرعية.

وأكد الوزيران عمق العلاقات التاريخية التي تربط لبنان وفرنسا، وأهمية ترسيخ الشراكة الإستراتيجية القائمة، وتفعيل آليات التعاون المشترك.

كما تطرق البحث إلى أهمية مواصلة دعم المؤسسات الأمنية اللبنانية، ولاسيما قوى الأمن الداخلي، حيث شدد الوزير الحجار على أهمية هذا الدعم في تعزيز قدرات القوى الأمنية ومواكبة التحديات الراهنة في حفظ الأمن والاستقرار.

هذا وعرض الوزير الحجار مع نظيره الفرنسي أوضاع الجالية اللبنانية في فرنسا، مشيدا بالدور الإيجابي الذي تؤديه في المجتمع الفرنسي، ومعبّرا عن تطلّعه إلى مواصلة التعاون لتسهيل شؤون اللبنانيين المقيمين في فرنسا، ولاسيما الطلاب منهم.