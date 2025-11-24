الأخبار
عز الدين: الدولة اللبنانية والحكومة مطالبان بإيجاد حل للخروقات الإسرائيلية

2025-11-24 | 10:03
عز الدين: الدولة اللبنانية والحكومة مطالبان بإيجاد حل للخروقات الإسرائيلية

اعتبر النائب حسن عز الدين، أنّ استهداف إسرائيل لرئيس أركان حزب الله هيثم الطبطبائي في الضاحية الجنوبية، هو عدوان تجاوزت فيه إسرائيل كل الخطوط الحمراء، ما يقتضي ردعها.

وطالب في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك" الدولة اللبنانية والحكومة بإيجاد حل للخروقات الإسرائيلية.

وقال:"لأنّ هذا العدو متفلت من كل القيود ومدعوم من الولايات المتحدة، وهذا الامر لا يمكن ان يستمر الى الابد".

ودعا إلى اتخاذ "موقف موحد من الحكومة والجيش والمقاومة في الرد، باعتبار أنّ العدوان موجه ضد لبنان".

وشدّد على أنّ "آلية الرد تتطلب وحدة وطنية تجمع كل مكونات البلد".

وفي ما يتعلق بالدعوات إلى سحب سلاح "حزب الله"، وصف عز الدين هذا الطرح بأنه "كلام سخيف"، مشيرا إلى أن "الدولة اللبنانية ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، وكذلك المقاومة منذ اللحظة الأولى، بينما تأتي الخروقات من الجانب الإسرائيلي"،  معتبرا  أن "المطالبة بتسليم سلاح المقاومة تعني الخضوع للإرادة الأميركية والإسرائيلية والاستسلام لها."

