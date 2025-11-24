بعد مشاركته في دوري ابطال آسيا... بعثة فريق العطاء الغازية للميني فوتبول عادت الى بيروت

عادت بعثة فريق العطاء الغازية للميني فوتبول الى بيروت قادمة من اندونيسيا بعد مشاركته في دوري ابطال آسيا للميني فوتبول واحتلاله مركز الوصيف في انجاز نوعي كبير.



وكان في استقبالها رئيس الاتحاد اللبناني للميني فوتبول احمد دنش وعدد من اعضاء الاتحاد واهالي اللاعبين.