يحيى: لا رد لـ"حزب الله" على اعتداءات إسرائيل قبل "الضوء الأخضر" الإيرانيّ

رأت مديرة مركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط مها يحيى ألّا رد لـ"حزب الله" على اعتداءات إسرائيل قبل "الضوء الأخضر" الإيرانيّ.



ولفتت لبرنامج عشرين30، إلى وجود محاولات دولية للوصول إلى حلّ في المفاوضات بين أميركا وإيران.



وأعربت عن اعتقادها بأنّ لبنان سيشهد تصعيدًا قريبًا لكن لا حربًا واسعة قادمة.



وأشارت يحيى إلى أنّ الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب قادر على لجم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.