الربيع: إسرائيل تحضر "دفاتر شروطها" وإذا استطاع نتنياهو إفشال اتفاق غزة فسيفعل ذلك

رأى رئيس تحرير جريدة "المدن" منير الربيع أن لا مصلحة لدى رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو لإيقاف الحرب عمومًا.



وقال لبرنامج عشرين30: "إذا استطاع نتنياهو إفشال اتفاق غزة فسيفعل ذلك فهو يجهّز في أي لحظة لاستهداف ايران".



وأوضح أنّ ما حصل سابقًا من حرب بين إسرائيل وإيران كان لدفع إيران للاتجاه نحو التفاوضات الإيرانية، "أمّا الآن فالأمور رهينة الوقت الممنوح من إسرائيل وأميركا".



واعتبر الربيع أنّ إسرائيل تحضر "دفاتر شروطها" لإقناع أميركا بشن حرب على لبنان، بينما أميركا تعمل على تصعيد الضغوطات على لبنان بدل الحرب، للاتجاه نحو تسليم السلاح.