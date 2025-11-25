عون اكد أمام رئيس مجلس ادارة مرفأ طرابلس ضرورة استعادة المرفأ دوره الاستراتيجي في دعم الاقتصاد والتقى عطية

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رئيس مجلس إدارة مرفأ طرابلس الجديد اسكندر بندلي وأعضاء المجلس، حيث جرى عرض واقع المرفأ والتحديات التي يواجهها.



وأشار بندلي إلى أنّ المجلس "يعمل على إعداد خطة استراتيجية لتحويل مرفأ طرابلس إلى أحد أبرز المرافئ في الشرق الأوسط".



ورحّب الرئيس عون بالوفد، متمنيًا للمجلس الجديد التوفيق في مهامه، ومؤكدًا "ضرورة استعادة مرفأ طرابلس دوره الاستراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني".



واطّلع الرئيس عون، من رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، على عمل الهيئة، ومسار الملفات العائدة إلى المفتشيات العامة التابعة لها، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على الإدارات والمؤسسات العامة.